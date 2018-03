Allanan casa de Pérez Corradi: su abogado dijo que la entrega a la Justicia es "inminente"

La Justicia allanó la casa de la ex esposa del prófugo Ibar Esteban Pérez Corradi, sospechado de ser el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, mientras el abogado del imputado dijo que la entrega de su cliente es "inminente" y advirtió que podría aportar datos que involucrarían a "políticos, financistas y economistas". La ex mujer de Pérez Corradi, Liliana Aurehhuliu, denunció que el operativo fue violento e incluyó "disparos" de los agentes policiales que "mataron a perros".

La mujer detalló que el operativo fue realizado entre las "11.20 de la noche de ayer y las cuatro y media de la mañana" en su vivienda, donde permanecía con sus tres pequeños hijos y dos sobrinos. Añadió que los policías "rompieron todo" en la casa, y "apuntaron" a los niños, para luego decomisar dos camionetas. La mujer manifestó que, al inicio del operativo, los policías "dispararon a los perros y mataron a uno" y dijo que los agentes se excusaron diciendo "que hicieron tiros de advertencia".

Pérez Corradi está prófugo desde hace 44 meses, acusado de ordenar en 2008 los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, y por los que cumplen prisión perpetua los hermanos Martín y Cristian Lanatta y los hermanos Víctor y Marcelo Schillaci, quienes a principio de años se profugaron del penal de General Alvear y quince días después fueron recapturados.

Carlos Broitman, abogado de Pérez Corradi, aseguró que la entrega de su defendido es "inminente", y en caso contrario "no van a faltar muchos días para que este Gobierno, la sociedad y la Justicia lo ubiquen". Además, advirtió que una declaración ante los tribunales de su cliente "podría involucrar a políticos y financistas".

Respecto al allanamiento, la ex mujer de Pérez Corradi insistió en que "esto parece una caza de brujas para presionarlo para que se presente a la Justicia". Además, Aurehhuliu denunció la violencia del operativo, se manifestó convencida de que su ex marido "está muerto" y si no es así, le pidió "que se entregue por sus hijos". Afirmó también que el ingreso de las fuerzas policiales fue "de terror" y que el grupo Halcón derribó innecesariamente las dos puertas de la vivienda cuando ella al escucharlos les avisó que los iba a dejar entrar. "Le apuntaron a los nenes y tiraron en la habitación de los chicos una bomba de humo. La Policía es un desastre", comentó.

Cabe recordar que Pérez Corradi, quien se desempeñaba en la industria farmaceútica, está en rebeldía y con pedido de captura desde 2012, como presunto autor intelectual del crimen de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.