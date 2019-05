Allanamiento a Camioneros: Bullrich negó persecución a Moyano

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, negó hoy tener una pelea "personal" con el titular del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, tras remarcar que el allanamiento a la sede del gremio fue dispuesto "por la Justicia", en el marco de las investigaciones que se realizan sobre él y su hijo Pablo por supuestas irregularidades en el club Independiente, que conducen.

"Esto no es personal con (Hugo) Moyano, yo tengo una discusión respecto a qué calidad moral tiene que tener la Argentina", aseguró la funcionaria.

Ayer, la Justicia allanó durante varias horas la sede del sindicato de Camioneros, y Gendarmería secuestró computadoras, teléfonos y documentación vinculada a la causa donde se investiga por supuestas irregularidades y asociación ilícita a la barra brava y dirigentes del club Independiente, entre ellos, a Pablo Moyano.

Además, la ministra evaluó que Hugo Moyano, "en el pasado, tenía poder absoluto de todo a través de las mafias y la extorsión".

Anoche, Hugo Moyano la acusó directamente de haber mandado a allanar la sede del sindicato por lo que, en diálogo con FM Radio Con Vos, Bullrich retrucó: "Fue la Justicia, que es un poder independiente respecto del Ejecutivo; así que no soy yo, que me levanto a la mañana y decido allanarlo".

"No hay más persecución contra Moyano, esto lo decide el Poder Judicial" en virtud de "la utilización de los fondos de Camioneros, que terminan solventando un club de fútbol", en relación a Independiente, que preside el gremialista.

La ministra explicó que "la plata que puso Camioneros, de sus afiliados, en Independiente constituye un manejo ilegal, y eso no tiene que ver con la persecución a una persona, sino con cómo se usan los recursos de la gente".

Valoró además el hecho de que "el Gobierno ha decidido dar batalla contra las mafias", y que en ese contexto figura el impulso a la ley de los barras bravas, la que esperamos que se apruebe, porque será un antes y después".

Bullrich analizó también que la causa del club Independiente "se quedó sin juez un tiempo, estuvo dando vueltas, y ayer continuó la investigación".

Por otra parte, respondió que "no" está al tanto si "agentes de inteligencia de la fuerza" fueron a ver al juez de la causa -juez de garantías suspendido Luis Carzoglio-, y recordó que las declaraciones del magistrado, "que está cuestionado, son absolutamente relativas".

Así se refirió Bullrich ante la consulta sobre las declaraciones del juez de Avellaneda, quien había denunciado el año pasado que dos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) le llevaron un borrador de la orden de detención del secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, "lista para ser firmada".

Se trata del magistrado que rechazó en octubre del año pasado el pedido de detención de Pablo Moyano que había solicitado el fiscal Sebastián Scalera, quien lo acusó por una supuesta defraudación al club Independiente, del cual es vicepresidente.

Por otra parte, consultada sobre la causa que sigue el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla -sobre la existencia de una red de espionaje ilegal-, la funcionaria dijo que "en mi teléfono no lo tengo a agendado a (Marcelo) D'Alessio, así que no sé con qué datos se maneja el juez", en referencia al falso abogado detenido en ese caso.

"Mi relación con D'Alessio es cero, así que no me traten de involucrar en una causa en la que no tengo nada que ver; las comunicaciones que me llegan a mis teléfonos y a cualquiera del Ministerio, son de todo tipo; me llega de todo, así que lo que sé es que el teléfono que yo uso, no lo tengo", insistió.