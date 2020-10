Alfredo Casero no perdonó a nadie: “Hay un plan para enfermar a la gente”

El actor Alfredo Casero apuntó contra todos los políticos argentinos. El humorista siempre manifestó su desacuerdo con la gestión kirchnerista. En medio de la pandemia, volvió a la carga, arengó manifestantes en frente del Congreso y hoy anhela que "existan más partidos opositores al Gobierno para manifestarse en contra de la cuarentena". Una vez más, criticó a la oposición y al oficialismo: “Alberto Fernández habla y tres meses después dice algo diferente. El resto no muestra una presencia clara”, argumentó. Según Casero, el pueblo argentino no tiene un líder a quien seguir.

“No solamente la pandemia mata sino también el estado de incertidumbre y la sensación de estar indefenso porque las personas que tienen que decirnos qué pasa claramente, como si fueran un médico, están asociadas directamente con la enfermedad”, sostuvo.

Al aire en el programa Ya Somos Grandes en TN, habló sobre los referentes de la oposición y su accionar durante la pandemia: “Yo veo que la gente se convoca sola, si no fuera por Patricia Bullrich, por Fernando Iglesias y por algunos más a los que ves en las marchas, no hay nadie que se pare y diga yo estoy enfrente de esto. No vaya a ser cosa que estén demasiado cómodos y que no quieran perder un montón de privilegios. No vaya a ser cosa que la gente salga y diga que no quiere a ninguno porque eso es una pérdida más grande para la democracia”. El actor piensa que la oposición no le importa “que la gente que sale a la calle sea votante”.

“Hay que tener cuidado con esta especie de falsa oposición. Están haciéndolo exactamente como fue en Venezuela”, manifestó.

Para el actor “no existe más la democracia ni la República”. Tampoco existe “el derecho a la educación, al libre comercio, al tránsito y a una Justicia independiente”. A principios de septiembre, Casero protestó frente al Congreso junto a manifestantes por la reforma judicial y la continuación de las sesiones virtuales: “Si vos estás en tu casa y no podés venir no vengas, yo me cago en cualquier cosa que me digan. No creo en ninguno de ellos, lo único que quiero es que haya estado de derecho y se respete la puta Constitución”, gritaba.

En el programa en vivo, Casero también apuntó contra la oposición: “Si no tuvieran miedo, esto no nos estaría pasando”, se lamentó. El actor piensa que “hay un plan para enfermar a la gente” e instó a las personas a marchar el 12 de octubre. “Ese día somos libres. No tenemos por qué estar avalando a la gente que cercena nuestros derechos. Salí a la calle con una bandera y expresate con el corazón porque esto ya se terminó así”, insistió.

“Yo siento en el alma que no tengo mucho para decir porque es tanta la obviedad de lo que se ve que tiene un peso muy grande. Sabemos quienes nos mienten y tenemos que ver quién nos va a mentir. Esto de las marchas y de personas que se autoconvocan es porque la gente no siente una presencia de la oposición que sea concisa y clara”, cuestionó el actor.

“Hay un problema que es que no podemos acostumbrarnos a toda esta mentira y esta basura. Sumamos también una autocrítica que tenemos que hacernos, que es que hay que decirles a algunos periodistas ‘vos no’, porque sino cualquiera puede decir lo que sea”. “Ya no le creo a nadie, ninguno pone la mano en frente del caballo para aguantar los palos. Yo sé lo que se pierde, pero estoy muy conforme de haberlo perdido”, concluyó.