Alfredo Casero destrozó a Cristina Kirchner

A días de las elecciones primarias abiertas simultáneas obligatorias (PASO), el actor Alfredo Casero, que se muestra abiertamente opositor a Cristina Kirchner, arremetió contra la ex presidenta a través de un duro tuit.

El humorista se despachó con una fuerte definición de la actual senadora y candidata a vicepresidente junto a Alberto Fernández en la fórmula del Frente de Todos. En su cuenta personal compartió una placa del diario La Nación con una frase que dijo la ex mandataria en el cierre de su campaña del miércoles en el Monumento.

El textual fue escrito en una imagen y en el tuit del diario preguntaron a la audiencia qué opinaba. Casero, respondió: “Es una enferma“. La publicación obtuvo muchísimos “likes” en pocas horas.

Es una enferma https://t.co/WAHBmHoV6S — ALFREDO CASERO (@agencialavieja) August 8, 2019

Hace unos días, Casero ya se había manifestó en contra de la ex mandataria. “Cristina esa señora vieja y que bien podría dedicarse a darle de comer a los gatos en el botánico aún sigue teniendo imbéciles que le hacen el show, la aplauden. Los acogeremos cuando se den cuenta… comprensión“, expresó en ese momento.

El actor reveló que vive en España, donde se mudó por proyectos laborales. “Vengo a trabajar acá todos los veranos. Hago música y un montón de cosas que en Argentina no puedo vender porque para mí no hay trabajo. Y cuando hay trabajo, hay tantos impedimentos que ya no me están dejando laburar”, contó en diálogo con Teleshow.

También dijo que haber manifestado públicamente sus ideas políticas le generó grandes problemas a la hora de generar nuevos proyectos en el país. “Estoy fundido desde 2015 porque en 2013 empecé a romper las pelotas con lo que nadie rompe las pelotas”, cerró.