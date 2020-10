Alfonso Prat-Gay: "Mientras no haya confianza, todas las medidas van a ser insuficientes"

El ex ministro de Hacienda de Mauricio Macri y ex titular del Banco Central Alfonso Prat Gay analizó el escenario económico que atraviesa la Argentina y advirtió que "mientras no haya confianza, todas las medidas van a ser insuficientes", al referirse a todos los esfuerzos por parte del Gobierno para contener el dólar.

En ese sentido, consideró indispensable contar con un programa económico así como también realizar una “convocatoria más amplia” con todos los sectores políticos. “La única salida es un gran acuerdo en torno a cosas sustanciosas“, subrayó.

"El inversor, el ahorrista, el laburante que ve que no hay un rumbo, trata de protegerse y eso es la brecha cambiaria", sostuvo el economista.

En diálogo con Radio Mitre el martes pasado, el ex presidente del BCRA opinó que el problema principal es que sobran pesos y faltan dólares.

Posteriormente, Prat Gay enumeró los motivos por los cuales considera que el Gobierno perdió la credibilidad a tan solo 10 meses de asumir.

“En primer lugar el giro de Alberto Fernández cobijándose debajo de Cristina Kirchner, en segundo lugar la mala gestión en general y de la pandemia en particular. Es muy claro que la gestión en ese plano fue muy mala y fue el único campo donde el Gobierno se enfocó”, apuntó. Y luego se refirió al millón de contagios por coronavirus que hay en el país.

Después, hizo hincapié en las nuevas reglamentaciones anunciadas por el BCRA y el Presupuesto 2021. "Desde las medidas (aplicadas el 15 de septiembre) el Banco Central lleva perdidos u$s 1.750 millones de reservas. La gente se sigue llevando los dólares a pesar del cepo. Entonces, si no logran revertir la desconfianza, no les va a ir bien", enfatizó.

"Esto es mejor de lo que habían hecho hace un mes, lo que pasa es que llega un mes más tarde y revela el problema del fondo. Acá hay una crisis de confianza en el Gobierno que no se resuelven con medidas descoordinadas", sino con "medidas más fuertes", aseguró.