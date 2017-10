Alertan que incumplimiento de metas de inflación "mina la credibilidad" del BCRA

El incumplimiento de las metas de inflación prevista para este año "actúa negativamente sobre la reputación y la credibilidad del Banco Central", advirtió un informe de Economía&Regiones (E&R).

"El incumplimiento de las metas de inflación actúa negativamente sobre la reputación y la credibilidad del BCRA, afectando negativamente tanto su capacidad de influir sobre las expectativas de inflación del público como su poder para bajarla", evaluó la consultora.

E&R juzgó que el BCRA "hace muy bien en dejar la meta de inflación sin cambios y dentro del rango del 8 al 12 por ciento para 2018" dado que "subirla solamente terminaría ayudando" a que la inflación termine siendo "aún mayor el próximo año".

La inflación oficial medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) fue de 1,9%, y acumuló en nueves meses 17,6%, con lo cual superó el techo de 17% de la meta inflacionaria prevista para este año por la entidad monetaria.

El análisis sostuvo que "el cumplimiento de la meta de inflación genera reputación y credibilidad para el BCRA, facilitando que se sigan cumpliendo las metas y se baje más y más rápido la inflación en el futuro".

En cambio, aseguró que "el incumplimiento mina la reputación, saca credibilidad y sólo termina generando más inflación". En ese sentido, planteó que "si el público no le cree al Banco Central y no baja sus expectativas" inflacionarias entonces "la inflación terminará no bajando y reduciéndose menos de lo previsto, lo que termina en un nuevo incumplimiento".

Según la postura de E&R, "también es un error pensar que la equivocación fue establecer una meta de inflación tan baja y que en realidad se debería haber fijado un objetivo de inflación más alto (23%) para que la meta se termine cumpliendo".

La teoría explica que una meta más alta muy probablemente no termine sirviendo para facilitar el cumplimiento del objetivo, y por ende apuntalar la credibilidad y reputación del Banco Central", señaló. Por el contrario, E&R afirmó que "una meta de inflación más laxa termina imponiendo probablemente un piso de expectativas de inflación más alto; y por ende una inflación observada más elevada".

De acuerdo sus estimaciones, la inflación cerraría en diciembre de este año con una tasa interanual de 23%, lo cual implicaría un incumplimiento de aproximadamente 6 puntos porcentuales.