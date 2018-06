Alertan que en la construcción peligran 40.000 empleos

La preocupación por el futuro inmediato de los planes de obra pública, y sus consecuentes efectos sobre el empleo y el nivel de actividad en la industria de la construcción, constituirán el eje de un pronunciamiento conjunto que el próximo martes difundirán las autoridades de la Uocra y la Camarco, el gremio y la cámara empresaria del sector. En un anticipo de la manifiesta inquietud del sector, el titular de la Uocra, Gerardo Martínez, advirtió ayer que en la actividad peligran alrededor de 40.000 empleos ante la decisión del Gobierno de paralizar o suspender proyectos de obra pública en su apuesta por reducir el déficit fiscal, según el compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Ante la demora en los pagos de los certificados de obras, las empresas empiezan a suspender (trabajadores). Si no hay una reacción de medidas anticíclicas a las medidas de ajuste, podemos tener en los próximos días una caída de alrededor de 40.000 puestos de trabajo en todo el país", alertó el sindicalista. Y amplió, en la misma línea: "No vemos una respuesta contundente para darnos garantías a los trabajadores de que no se van a parar los puestos de trabajo, de que por lo menos la industria de la construcción, que es madre de industrias, va a estar garantizada".

Las expresiones de Martínez fueron un adelanto del gesto conjunto que el gremio y la conducción de la cámara de la construcción darán el próximo martes cuando, tras un encuentro de trabaja para analizar la realidad sectorial, brindarán una rueda de prensa para expresar su temor por el impacto de la paralización de la obra pública. "Aparentemente íbamos por un camino correcto, pero empezaron a darse algunas sorpresas como caer nuevamente en las garras del Fondo", criticó el gremialista, y se quejó de que la administración de Mauricio Macri solo se "dedica a tratar de traducir cosas que sabemos que no son buenas, como arreglar con el FMI, corridas, devaluación, inflación". Por eso, el dirigente alertó: "No queremos que esto termine mal y tampoco queremos el caos social. Necesitamos que un sector del Gobierno mire hacia adentro y se dedique a entender la necesidad que viven nuestros trabajadores, porque realmente reina la incertidumbre", enfatizó.