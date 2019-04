Aldo Pignanelli, sobre el Gobierno: “Si viene el tsunami se los lleva puestos”

El ex presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli se refirió al "miércoles negro" que se vivió ayer, igual clima el de hoy, “ya no tienen más excusas, no es por las encuestas, es por el Presidente y los errores garrafales que comete el Gobierno, esto que pasó ayer ya fue avisado y explicado”, y remarcó que “la suba del dolar se espiraliza, el techo y el piso no sirven para nada, si viene el tsunami se los lleva puestos”.

En este sentido advirtió que “es un Gobierno que está a la deriva, no saben para dónde agarrar, estamos en manos de gente que no tiene la menor idea de dónde está parada” y acotó, “el desmadre del Gobierno y el horror de las políticas económica, fiscal, monetaria y social demuestran que es puro palabrerío”. “Lejos de llamar a un acuerdo o soluciones, se encierran en sí mismos y la situación se pone más compleja, a los pocos meses de mandato el circulo rojo se dio cuenta que el camino que tomó el gobierno no es el que esperaba”, subrayó en diálogo con FM La Patriada.

Ante esta situación, el economista que acompaña a Sergio Massa sostuvo que “tenemos que dar una opción seria de unidad, hay muchas conversaciones en la provincia de Buenos Aires y en el interior del país”.

“La intención es tener un solo candidato para gobernador y dos o tres para presidente, el decreto que prohíbe las colectoras se va a caer”, aseguró.

Al responder sobre distintas figuras que podrían integrar esa unidad dijo: “No veo por qué no habría unidad con Bossio”.

Para cerrar, Pignanelli volvió a hacer alusión al plano económico y al acuerdo lanzado la semana pasada, “es muy triste lo que está pasando en este país, este no es ningún plan, fue un anuncio de parches” y apuntó al Ministro, “Nicolás Dujovne nunca existió, siempre fue un mero comunicador, el plan económico es manejado por el FMI y los bancos”.