Aldo Pignanelli: “No creamos que viene una lluvia de dólares, porque no es así”

El economista y expresidente del Banco Central Aldo Pignanelli se refirió a la polémica en torno a la venta de dólar futuro por parte del Banco Central y la relación de Mauricio Macri con directorio de una sociedad offshore.

Sobre el dólar futuro, el economista afirmó que “era cantado que esto iba a pasar” y que esto tiene un costo en el exterior.

“El atraso del tipo de cambio en la Argentina lo sabía hasta mi nieta de 9 años. Fue un acto de irresponsabilidad, más allá de si hubo delito. Era un horror ver cómo en ese momento todo el mundo compraba dólar futuro”, cuestionó.

“Puede ser que esto haya sido por desconocimiento y también por corrupción, me gustaría conocer el listado de quienes compraron dólar futuro. Espero que el juez la autorice en algún momento”, agregó Pignanelli.

Asimismo, en referencia al roadshow que el gobierno argentino comenzó esta semana, afirmó que por la información que maneja del exterior “no es no es fácil conseguir el volumen de dólares que el gobierno quiere tomar”.

En este sentido, el ex presidente del Central indicó que, aunque no sea determinante, el tema de los Panama Papers está complicando el panorama.

“La aparición de Macri en los Panama Papers complica la situación para conseguir los fondos. El Presidene es una persona en la cual los mercados confían y esto generó dudas. No digo que no vayamos a conseguir el crédito, sino que se puso difícil conseguirlo en su totalidad”, señaló.

Por último, el economista cuestionó: “No creamos que viene una lluvia de dólares, porque no vino. Esto no es así. Argentina tiene que hacer muchos esfuerzos. ¿O ustedes creen que en el exterior no saben lo que pasó con el negocio del dólar futuro?”.

“Haber perdido 5 mil millones de dólares no es gratuito para el exterior y la política monetaria argentina. El dólar futuro tiene su costo”, sentenció.