Aldo Abram: “Sturzenegger debe abandonar las metas de inflación o renunciar”

La suba que viene experimentando el dólar que acumuló un 3% en junio y que hoy llegó a tocar los $ 17,30 despertó la alarma de algunos economistas por el impacto que puede tener en el precio de los bienes y servicios; y por ende, comprometer las metas de inflación establecidas por el Banco Central.

Consultado por El Cronista, Aldo Abram director Ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso no duda en afirmar que “las metas de inflación están muertas” y que "el Central debe intervenir para defender el valor de la moneda, si no lo hace, debe abandonar las metas de inflación o su presidente debe renunciar”.

Hace unos días, el titular de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, afirmó que “no pensaba modificar las metas de inflación porque modificarlas implicaba no tenerlas”. Abram redobla la apuesta y reflexiona: “no cumplirlas también implica no tenerlas”.

El economista aseguró que es un "fanático de las metas de inflación, pero en la medida en que se cumplan” y señaló que “es imposible dejar que el dólar suba y pretender que eso no afecte al nivel de precios".

“Hay un error dentro de las autoridades del Central que es concebir al dólar como un bien aislado del resto de la economía y que su suba no impactaría en el resto de los bienes y servicios”, destaca mientras señala que “el valor del peso se está depreciando de manera notable “.

Abram señaló que “en lo que va del año hemos tenido una expansión monetaria del 30%, por eso me causa gracia cuando tildan la política del Central como contractiva”. En el mismo sentido afirmó que la tasa de referencia del Central “está atrasada” y que deberá subirla si quiere que los inversores no se vuelquen de manera masiva al dólar como refugio, algo que viene ocurriendo de manera sostenida impulsado por el “efecto Temer en Brasil y la decisión del MSCI de no subir la calificación de nuestra economía a emergente, sumado a la política del Central de no intervenir”.

“Es probable que ocurra algo similar a lo que ocurrió a principios de año, y que el Central suba la tasa, pero es un absurdo pagar tasas tan altas cuando venís acumulando reservas que te permitirían intervenir en el mercado cambiario, ¿sino qué sentido tiene acumular reservas?”, se pregunta.

Ante la consulta de si cabe la posibilidad de una corrida cambiaria, Abram consideró que “si bien no es algo que pueda ocurrir en un futuro cercano, muchos de los fondos invertidos en Lebacs podrían refugiarse en dólares ante la expectativas de suba y presionar aún más sobre el tipo de cambio”.