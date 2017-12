Albright: "El sector privado debería participar en la ONU y no ser sólo observador"

Madeleine Albright fue la canciller del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton (1997-2001), en una etapa en la que la democracia liberal y el régimen multilateral eran valores indiscutibles en Occidente. Hoy advierte que esos paradigmas cambiaron. También fue embajadora de la ONU, en representación de su país, y atenta a cómo funcionan estas organizaciones, reclama reformas en la ONU y tiene esperanzas en que posibles cambios salgan del G20 que presidirá Argentina en 2018. De visita en Buenos Aires para participar del Atlantic Council, le concedió una entrevista exclusiva a El Cronista.

Usted dijo en los 90 que Estados Unidos está por encima y mira hasta más lejos que el resto de las naciones. ¿Podría decir esa misma frase hoy?

No. Creo que Estados Unidos está retrocediendo y lo creo desafortunado porque realmente pienso que necesita involucrarse internacionalmente. Y cuando el presidente Bill Clinton y yo dijimos que la nuestra era una "nación indispensable" no hay nada del término "indispensable" que signifique aislamiento. Nosotros veíamos las estructuras institucionales como una manera de trabajar entre pares.

¿Qué tan débil es el multilateralismo hoy?

Es un tema clave porque los problemas de hoy son la proliferación nuclear, la pobreza, la difusión de enfermedades, la migración y el cambio climático. No hace falta ser científico para darte cuenta que necesita un abordaje multilateral, más allá de cuán fuerte sea Estados Unidos. No podemos manejar estos temas solos. El multilateralismo debe existir para solucionar problemas. Me preocupa el hecho de que Estados Unidos no se involucre lo suficiente para resolver estos temas en organizaciones multilaterales.

¿Este G20 tiene el desafío de reformar estas instituciones multilaterales?

Argentina tiene una gran chance y creo que el G20 tiene la oportunidad de mirar hacia adelante y discutir sobra la manera en que operan estas instituciones. Noto que Argentina está más involucrada en los principales ejes del hemisferio occidental.

¿Cree que las naciones no están tan comprometidas con la democracia liberal como en los 90?

Creo que hay mucha discusión alrededor de qué está pasando con el sistema liberal. ¿La democracia puede dar respuesta a las demandas actuales? Tengo que reconocer que estoy motivada con lo que está ocurriendo en Argentina, con el paso que dieron con este gobierno. Pero hay una discusión en el mundo si el sistema internacional está funcionando bien y especialmente en relación a los efectos de la globalización que tiene sus lados negativos. Muchos fuimos obviamente beneficiados por la globalización. Pero este proceso tuvo su desventaja porque la globalización es apátrida y la gente quiere saber cuál es su identidad. Otra ventaja y desventaja de la globalización: el avance de la tecnología. Por ejemplo, ayuda a una mujer en Kenia a pagar sus cuentas con un solo llamado, pero al mismo tiempo aísla y desagrega las voces de la gente.

¿De qué manera, un país como Argentina, puede beneficiarse de la globalización y de estas formas de gobernanza?

Creo que hacen falta incluir más reglas en la gobernanza global pero no pueden ser impuestas por un solo país. Hay muchas discusiones sobre cómo hacer para que nuevas reglas funcionen para atraer inversiones, o para mejorar la relación de los gobiernos con los ciudadanos. También discutimos mucho sobre la soberanía de los países. Pero hay temas clave que no conocen de soberanía, como el cambio climático y la pobreza. Realmente creo que el G20 tiene muchas posibilidades de crear nuevas reglas globales pero tienen que ser aceptadas por todos los países, tiene que haber un consenso.

¿Acaso el G20 debería ocupar el rol de la ONU?

No. Pero es interesante ver con qué voces la comunidad internacional empieza a dialogar y cuál es la organización que absorbe todo esto. La ONU necesita ayuda, no hay duda. Yo adoro haber formado parte de la ONU pero hay ciertas cosas de la organización que deben ser reformadas.

En 2011, durante una entrevista usted dijo que pondría a "algunas corporaciones multinacionales dentro de las organizaciones internacionales porque su participación en situaciones internacionales es demasiado grande". ¿Todavía lo sostiene?

Sí, y me apego a eso. Es algo que vengo pensando hace tiempo. Le pedimos a las grandes corporaciones internacionales demasiado seguido que se hagan cargo de algunos desafíos en términos económicos o inversiones y ellos no tienen un lugar en la mesa de decisiones. Pienso en esos aspectos. Hay corporaciones que tienen un presupuesto más grande que Lituania, por ejemplo, que tiene más posibilidades de participar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pienso mucho en la cooperación entre el sector público y el sector privado. El sector privado está en todo el mundo y tiene que aprender a ser mejor para entender lo que necesita el país en el que está invirtiendo. Pero al mismo tiempo necesita ser vistos como actor en el sistema internacional así tienen posibilidades de decir algo antes de que las cosas pasen. Ellos forman parte de algunos encuentros pero no son parte del proceso de toma de decisiones. Para mi es interesante que el G20 tenga un B20 (reunión de empresarios) y el T20 (nuclea a los Think Tanks). Pero creo que podemos darle más participación al sector privado.

¿También en la ONU?

Tal vez en la ONU, también debería el sector privado participar en reuniones, y no ser sólo observador. Que sean capaces de tomar decisiones. Realmente creo que estamos viviendo una era diferente y no podemos tener estas "vacas sagradas" que no cambian.

¿Qué preocupa más: el presidente ruso Vladimir Putin interviniendo en conflictos internacionales o Corea del Norte?

Son diferentes. Corea del Norte me preocupa mucho porque obviamente cuando tenés un país que está probando su potencialidad nuclear y nosotros no estamos al tanto de cómo funciona ni si puede haber un accidente.

¿Es acertada la estrategia de Trump o genera más peligro?

El problema es que hay mucha gente escuchándolo a Trump. Incluido en Pyongyang (Corea del Norte). Entonces tenés un emisor y un receptor. Y creo que no sabemos demasiado qué piensa el receptor de los mensajes de Trump. Yo no puedo decirles si Trump habla en serio o son puras amenazas. Es algo que Kim Jong-un (líder de Corea del Norte) tendrá que averiguar. Y es por esto que pienso que la ONU debería tener más participación en este caso.

¿Cuán probable es una guerra entre EE.UU. y China?

Mmm... No creo que sea probable realmente. Lo que sí creo es que al Sistema internacional no le gusta el vacío de poder. Si Estados Unidos retrocede, China avanza. Y eso es lo que estamos viendo en todos lados. Primero, ellos están invirtiendo en países. Segundo, me resulta muy extraño que de repente China sea el líder de la lucha por el cambio climático. No se si fueron a Beijing, pero no se puede ni respirar en esa ciudad. A su vez, las declaraciones del presidente chino Xi-Jinping en la cumbre de Davos (a favor del sistema multilateral) representan todos los pasos que toma una potencia en ascenso. Pero lo que más me preocupa es un accidente en el Mar del Sudeste chino. La pregunta es si hay algún modo de asegurar que si ocurre un accidente allí no derive en algo más grande.