Alberto y su plan de domingo en Olivos: “Almuerzo con gente que quiero”

Alberto Fernández anticipó que este mediodía almorzaría con otras personas en la Quinta de Olivos, lo que podría romper la cuarentena dispuesta por su propio gobierno. Desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio el 19 de marzo no están permitidos los encuentros sociales en el área metropolitana de Buenos Aires.

“Si yo te cuento lo que hago mañana, voy a tener gente en la puerta de Olivos esperando. Mañana almuerzo con gente que quiero”, sostuvo Fernández anoche, en una entrevista televisiva en C5N.

Luego de sucesivas etapas de cuarentena, el viernes pasado el presidente anunció una más, que se extenderá hasta el 20 de septiembre. En esta oportunidad, lo hizo por primera vez mediante un breve video que se difundió por redes sociales y no con un extenso anuncio.

Además de las restricciones previstas, Fernández hizo hincapié en la responsabilidad individual a la hora de dar batalla contra la pandemia del Covid-19. Sin embargo, estas declaraciones que dieron a entender que rompería el aislamiento van en sentido contrario. Esto produjo reacciones negativas en Twitter que convirtieron al tema en tendencia.

Esto se suma al encuentro que había tenido con Hugo Moyano. En esa oportunidad se fotografiaron sin barbijos y sin respetar la distancia social en la que tanto él como el ministerio de Salud hacen hincapié de forma constante.

Otros dos segmentos de la entrevista de anoche llamaron la atención. Por un lado, Fernández contó que Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica, recurrió a la astrología. “Vilma Ibarra me hizo una carta astral. Dijo que estoy predestinado a siempre tener que construir sobre las cenizas. Parece que es cierto, pero no me asusta. Si es mi destino, que sea mi destino”, detalló.

Finalmente, durante la misma entrevista, Fernández equivocó la nacionalidad de la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva. El presidente contó una anécdota en la que el Papa Francisco le recomendaba que le hable de la pobreza, ya que ella sabía del tema por su origen. Sobre este tema, Fernández agregó que “ella si no me equivoco es húngara y vivió en la Hungría comunista y vivió de cerca lo que es la pobreza”. Sin embargo, Georgieva es búlgara y no húngara.