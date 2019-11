Alberto y López Obrador: una charla sobre autos a cambio de más carne y porotos negros

El presidente electo Alberto Fernández y parte de sus equipos económicos lograron esquivar la presión inicial del gobierno de México por abrir al libre comercio el intercambios comercial y, por ahora, seguir conversando en la búsqueda de una profundización del intercambio comercial entre los dos países.

Por lo menos así lo planteó Fernández en conferencia de prensa desde la ciudad de México al término del encuentro con su par Andrés Manuel López Obrador y en la previa a reunirse con empresarios del país azteca en donde se destaca quien fuera el hombre más rico del mundo, Carlos Slim.

"La Argentina fue deteriorando su vínculo comercial con México por razones que me cuestan entender. Tenemos que profundizar nuestros vínculos al máximo. No hay motivo para que eso no pase. Le ofrecí al presidente mi amistad y mi apoyo", señaló Fernández. "Hablamos de lo comercial y de la necesidad de que volvamos a poner en valor nuestro vínculo en materia automotriz y en materia de carnes y producciones locales de Argentina", agregó el futuro presidente argentino para puntualizar en el ejemplo de los "porotos negros, en donde podemos suplir parte de la demanda que tiene México".

Luego de ser consultado por un periodista local respecto de las aspiraciones mexicanas de un libre comercio de una "canasta de productos" para el año que viene, Fernández evitó responder y volvió a señalar que la intención es "volver a poner en valor" la relación comercial. Hoy, las ventas a México representan el 1% del total exportador argentino.

Tarifas

Lentamente Alberto Fernández está teniendo definiciones respecto de lo que puede llegar a ser el modelo económico que implementará la nueva gestión a partir del próximo 10 de diciembre de 2019.

Luego de asegurar que el cepo a la compra de dólares continuará, el presidente electo adelantó que mantendrá sus dichos de campaña respecto al costo de las tarifas.

Luego de su encuentro con Andrés Manuel López Obrador Alberto Fernández fue consultado por el rumbo que tomará respecto a las tarifas de los servicios y señaló que forman parte de "la política económica que la Argentina tiene que revisar. El tema de las tarifas se inscribe en una política económica que se tiene que revisar. No puede ser que en la Argentina las tarifas sigan dolarizadas. Dese el primer día afirmé que eso iba a ser revisado", agregó.

De todas formas Fernández dijo que, a pesar de ese cambio, se mantendría la política del "esfuerzo" iniciada por su antecesor y todavía presidente Mauricio Macri pero con alguna diferencia. "Todos vamos a tener que hacer un esfuerzo. Todos y todas, pero cuando me refiero a todas estoy hablando de las -empresas- energéticas".

De esta manera, el presidente electo por la fórmula del Frente de Todos amplió la política del esfuerzo a las empresas que brindan los servicios.

Pero mientras por un lado dijo que se revisará la política tarifaría que estableció Cambiemos en donde los valores de la generación de gas, electricidad y el petróleo quedaron establecidas en dólares -esto último de facto ya que se toman precios internacionales- señaló que en la Argentina "hace cuatro años que las inversiones están anuladas. Estamos trabajando para darle tranquilidad y garantía al que invierte para que lo haga con confianza y con un escenario cierto. Queremos inversiones nacionales y extranjeras", e hizo referencia a las posibilidades en el complejo de Vaca Muerta y en la minería.