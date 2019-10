Alberto y Cristina celebraron el Día de la Lealtad con un acto donde no ahorraron en críticas a Macri

El peronismo se congregó en la provincia de La Pampa para celebrar el Día de la Lealtad Peronista con un acto en el que reapareció Cristina Kirchner y donde la fórmula del Frente de Todos que encabeza Alberto Fernández derrochó críticas contra Mauricio Macri.

Tras destacar que los máximos referentes del peronismo nacional y provincial hoy se encontraban “unidos” gracias a la ex presidente, Fernández sostuvo que lo que necesita la Argentina “es que de una vez por todas deje de caerse, que es lo que pasa cada vez que estos llegan al poder”.

“Periódicamente se nos cruzan a nuestra vidas, llegan al poder y destruyen todo lo construido y después nos dicen que la Argentina tiene un problema cíclico, que cada diez años tropieza con la misma piedra, la piedra son ellos”, lanzó ante la multitud.

El ex jefe de Gabinete le habló al Presidente al afirmar que “la política no es preparare haciendo coaching para mostrare frente a una cámara diciendo lo que la gente quiera oír. La política, entiéndalo presidente, exige no mentirle a la gente”.

“Se ha cansado de decir mentiras –agregó-, llegó mintiendo y va a un debate y sigue mintiendo y dice que tomó la deuda que tomó para pagar la deuda que contrajimos nosotros”.

Por último, sostuvo que se esta “muy cerca”, pero no hemos llegado”. “Necesitamos un esfuerzo más. Necesitamos que el 27 de octubre le digamos adiós a estos momentos que nos han hecho vivir y le demostremos con toda la fuerza al pueblo argentino lo que los argentinos deseamos”, concluyó.

Previamente, al tomar la palabra, la candidata a vicepresidente Cristina Kirchner afirmó que “parecía que venían a quedarse por 100 años, sin embargo pudimos ir reconstruyendo la unidad del campo popular con inmenso trabajo y gran sacrificio”.

“Creo que esta unidad que hemos logrado no nos tiene que ehacer creer que todo esta ganado. Tenemos que tener la claridad de saber que esta es una tarea dura la que va a venir. Han devastado al país, lo han vuelto a endeudar, a empobrecer a los argentinos. Hemos retrocedido en apenas 4 años”, indicó.