Alberto votó entre pétalos de rosa, rodeado de simpatizantes y hasta de un ‘Papa Francisco’

Luego de una mañana relajada, en la que compartió un desayuno con sus colaboradores, paseo a su perro Dylan y tocó la guitarra con amigos, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, votó esta mañana en la Universidad Católica Argentina (UCA) acompañado de su pareja Fabiola Yáñez.

Al ingresar al recinto, fue recibido con muchos aplausos y algunos de los simpatizantes le arrojaron pétalos de rosas e Incluso hubo un hombre disfrazado del papa Francisco, para llevarle bendiciones.

En medio de un amplio y particular operativo, tras una breve espera emitió su voto y se dirigió a recibir un micrófono para dar una breve conferencia de prensa, debido a la vigencia de la veda electoral.

Fernández, después de emitir su voto sostuvo: “Lo único que les digo es que tenemos que tomar esto como una jornada histórica, una elección en la Argentina e iniciar el tiempo que se viene con tranquilidad, sabiendo que vamos a trabajar todos juntos.

"Se terminó el “nosotros” y el “ellos” y todos vamos a trabajar por un país mejor”, aseguró.

Alberto Fernández, candidato a presidente por El Frente de Todos

"Dios decidió que cuando se cumpliera un nuevo aniversario de la muerte de Néstor (Kirchner), los argentinos estén votando. Sé que él me guía; lo quiero y admiro cada día más. Este es un día de alegría y se vienen tiempos de mucho esfuerzo pero juntos saldremos adelante".

Por otro lado, criticó las palabras del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la primera mañana, cuando dijo que quizás habría que esperar a los resultados del escrutinio definitivo para saber si habrá ballottage o no en la carrera presidencial: “No me parece afortunado lo que dijo, pero tampoco importante”, aseguró el candidato del Frente de Todos.