Alberto volvió a mostrarse con Kicillof y, cerca de Villa Azul, habló de "la oportunidad que nos dio la pandemia"

El presidente Alberto Fernández visitó una planta de Aysa ubicada en Bernal, partido de Quilmes, e inauguró una tuneladora llamada “Eva”. Se mostró por tercera vez en esta semana con Axel Kicillof, tal como lo había hecho en La Plata y en Zárate.

También participaron la titular de Aysa Malena Galmarini, la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, el ministro del interior Eduardo de Pedro, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis y el diputado Máximo Kirchner.

El presidente consideró que “la pandemia nos ha dado una oportunidad para poner las cosas en su lugar”. En este sentido, explicó que al inicio sirvió para determinar qué era “lo esencial que necesitamos como sociedad” y detalló a quienes siguieron trabajando desde el principio, incluido el personal de Aysa que se encontraba presente. “Nos pusimos a pensar qué necesitábamos para seguir adelante y lo esencial quedó a la vista”, detalló.

Al encontrarse en Quilmes, Fernández hizo referencia a la situación de Villa Azul, que se encuentra cerrada tras la escalada de contagios. “Estamos inaugurando esta obra en Quilmes, un lugar que está sufriendo. Todos los que estamos acá somos un habitante más de Villa Azul, del barrio Padre Mugica, de la villa 11-14 (sic) y de cada barrio que hay en Argentina”.

A continuación volvió a hacer hincapié en que “tenemos la oportunidad de cambiar esto para que la justicia impere entre nosotros”, y se refirió a los “millones de argentinos que sufren”.

En esa línea, citó a Bob Dylan y preguntó de forma retórica “¿cuántas veces un hombre puede mirar para otro lado haciendo de cuenta que no vio lo que vio?, como dice Bob Dylan en Blowing in the wind”.

También afirmó que es hora de “ocuparnos de esta gente, que son argentinos que luchan en condiciones muy adversas”. E hizo un llamado en contra de la llamada meritocracia, ya que sostuvo que a estas personas “les hicieron creer que no tenían méritos, pero en realidad no tenían oportunidades”.

Antes de estas palabras había tomado el micrófono el gobernador Kicillof, quien reflexionó que “tuvo que llegar un virus que se mata con algo tan básico como con agua y jabón para que nos demos cuenta de que es inadmisible y escandaloso que argentinos no tengan algo tan básico como agua y cloacas”.

Kicillof hasta realizó una analogía con la dictadura. Detalló que “esta pandemia nos permite ver a veces lo peor, que de otra forma está oculto. En la dictadura querían poner empalizadas a los barrios populares para que nadie supiera que exista. O para que la gente que no está en esa condición pudiera hacer como que no existe. Pero existen”.