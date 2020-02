Alberto tuvo un tenso encuentro con Moyano y mañana recibe al jefe de la CGT

Con las urgencias que impone el proceso de renegociación de la deuda en el contexto de una economía golpeada y en recesión, el presidente Alberto Fernández almorzará este jueves en la Casa Rosada con el dirigente Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT y su principal aliado en el mundo sindical, para consensuar los ejes del nuevo proceso de discusión salarial y apuntalar un compromiso gremial de paz social durante los próximos meses.

El encuentro, confirmado por Daer y voceros del Ejecutivo a este diario, tendrá lugar apenas un día después de la sorpresiva reunión que el Presidente mantuvo hoy en su despacho con el líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, en una charla que también estuvo destinada a analizar la marcha de la economía y el arranque del tramo más importante de las paritarias.

Fuentes cercanas a Moyano indicaron que durante la conversación Fernández volvió a insistir con su pedido para que los gremios no reclamen la inclusión de la denominada 'cláusula gatillo' en los nuevos convenios salariales, aunque evitó mencionar cualquier referencia sobre el nivel de aumento salarial que la Casa Rosada aspira a que se incluya en los acuerdos.

"Hubo una especie de pedido de moderación", apuntaron desde Camioneros. Además remarcaron que Moyano aprovechó para ratificar su posición en el sentido de que se garantice la libertad de las paritarias y defendió el aumento de 26,5% que su gremio acordó con las empresas del transporte de cargas para el primer semestre del año.

Desde el oficialismo evitaron hablar de tensión en la reunión aunque sí deslizaron que hubo un tono "especialmente duro" en algunos comentarios de Moyano.

Alberto, a su vez, no hizo alusión a las propuestas deslizadas a los gremios por algunos funcionarios sobre la posibilidad de patear para adelante la negociación paritaria anual y acordar mientras tanto aumentos bajo el formato de sumas fijas trimestrales en la búsqueda de contener expectativas hasta que se resuelva la renegociación de la deuda. "Eso no se planteó", dijeron desde ambos sectores.

La reunión del mandatario con Moyano y la que mantendrá este jueves con Daer puso en marcha la ronda de encuentros que el propio Fernández anunció el lunes que encararía con los líderes gremiales para "organizar las cosas" en el actual escenario económico.

"Los sindicalistas son muy importantes y por eso quiero que sean parte de este tiempo, no sólo que se sienten a las mesas paritarias. Antes de que empiece me he ordenado la agenda para hablar con todos ellos", declaró el jefe de Estado.

"La reunión es a agenda abierta", afirmó el titular de la CGT al ser consultado por este diario. La marcha de la economía, la visita de la misión del FMI, y la situación política y social formarán parte de la conversación. Sobre la ronda de paritarias la central obrera ya decidió dar libertad de acción a los gremios para que negocien aumentos porcentuales o el esquema de sumas fijas que impulsa el Ejecutivo.