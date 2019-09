Alberto tantea en Tucumán el "pacto social" entre CGT - UIA

Alberto Fernández insiste que los votos que sacó en las PASO sólo lo confirmaron como candidato para las generales, pero ya se mueve como presidente electo, con mini-gira europea y próximo viaje a México. Su obsesión son los primero 180 de su eventual Gobierno, si el 27 de octubre confirma lo del 11 de agosto. El presidenciable del Frente de Todos apunta a un acuerdo de salarios y precios de esa duración, bajo el concepto de impulsar el consumo como motor de la economía. La receta del manual nestorista.

Como contó este diario ayer, es una propuesta que el Frente de Todos llevaría a la mesa hoy en Tucumán, con un Juan Manzur anfitrión de sindicalistas de la CGT, con Héctor Daer y Gerardo Martínez a la cabeza, junto a empresarios, con motivo del 50 aniversario de la UIA en esa provincia. El inicio de un dialogo tripartito de un futuro acuerdo social, imaginan en el albertismo, con un Manzur como uno de sus principales delegados, al punto que tuvo que desmentir semanas atrás que se calzaría el traje de jefe de Gabinete F.

Como previa a su viaje a Tucumán, en sus oficinas de México al 300, el candidato más votado de las PASO recibió ayer al titular de la Unión Industrial Argentina (UIA). El primer encuentro a puertas cerradas y revelado con un dirigente de la organización empresaria. Según confiaron sus respectivos entornos, fue una reunión positiva. Si hasta entonces había algún resquemor de los industriales para aceptar la invitación de Manzur, no quedó ninguno después de la cumbre de ayer al mediodía.

Desde la CGT, de trato más asiduo formal con el candidato, están entusiasmados con la propuesta, atendiendo a que la actual crisis económica y social obligará al próximo gobierno a buscar consensos. Cristina Fernández de Kirchner, desde las últimas páginas de su libro "Sinceramente", viene hablando de un nuevo contrato "que abarque no sólo lo económico y social, sino también lo político e institucional", escribió la postulante a Vicepresidenta a principios de año. No implica una reforma constitucional, insisten tanto Alberto como en su Instituto Patria. Si bien la foto conjunta es la frutilla del postre de su regreso a Tucumán, no será la única actividad de campaña del postulante de Todos. Alberto llegará a las 10.30 al aeropuerto local y enseguida tiene agendada una visita a una escuela de Banda del Río Salí, pegada a San Miguel de Tucumán. Al mediodía, encabezará junto a Manzur el acto central por el Día del Maestro.

A a las 18, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, se realizará el bosquejo del "acuerdo social" en el cónclave que reunirá a Alberto F. con Acevedo y Daer. Antes de compartir la cena, a las 20, está prevista una conferencia de prensa del candidato en el Hotel Sheraton.