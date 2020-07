Alberto se reunirá por separado con Juntos por el Cambio y luego con el resto de la oposición

El presidente Alberto Fernández tendrá finalmente esta tarde encuentros por separado con los jefes de las bancadas de la oposición en el Congreso, una iniciativa coordinada por el jefe de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para mostrar consenso en los principales desafíos que tiene el país en medio de la pandemia por coronavirus.

Primero, a las 17, será el turno del encuentro virtual con los diputados y senadores de Juntos por el Cambio, que anoche avisaron que no concurrirían al encuentro pactado con las otras fuerzas políticas.

Durante toda la mañana hubo intercambios entre la bancada opositora y el massismo enmendar plantazo de Juntos por el Cambio al llamado al diálogo presidencial y reforzar el interés del partido opositor por sentarse a discutir, pero por separado.

Finalmente, luego de contactos con Massa y Fernández, se definió que un encuentro virtual para las 17 entre los diputados de ese espacio y los senadores (10 en total), a solas con el jefe de Estado y sus colaboradores. Una vez definida esta primera reunión virtual, se conoció que la Coalición Cívica de Elisa Carrió pegará el faltazo.

Para las 18.15, en tanto, quedó pactada la reunión con el resto de las fuerzas opositoras de la Cámara baja. A último momento, además, se sumaron a este segundo encuentro los senadores del oficialismo Maurice Closs, Anabel Fernández Sagasti, Claudia Ledesma Abdala y José Mayans.

El temario que el Gobierno quiere abordar pasa por los proyectos de ley para tratar este mes, como moratoria impositiva; canje de deuda externa y el de ley local, así como evaluar la cuarentena y la salida de la crisis pospandemia.

Los argumentos de JxC

Los argumentos que dio ayer Juntos por el Cambio para pegar el faltazo fue que "el tenor de los temas comprendidos como la naturaleza de nuestra fuerza, ameritan una reunión de nuestros representantes de ambas cámaras del Honorable Congreso de la Nación con el Poder Ejecutivo Nacional la cual debiera ser acordada con mayor antelación".

En otras palabras, JxC le reprochó al oficialismo no haber invitado a los senadores y que los pongan en igualdad de representación con los monobloques. Además, consideraron que "no es serio ir a sacarse una foto y punto".

Los diputados y senadores de Juntos por el Cambio que firmaron el comunicado consideraron, también, que "merecen una reunión más seria para hablar de la pospandemia".

Enumerados todos los argumentos, le solicitaron al Presidente "tan pronto como su agenda así lo permita, una reunión de trabajo de nuestros representantes en ambas cámaras con Ud y su equipo".

Ante la posibilidad de una foto que dejaría en evidencia más ausencias que presencias, el oficialismo analiza ahora cumplir con el pedido de JxC de ser recibidos aparte. Es decir, que Fernández se reúna con diputados y senadores de esa bancada primero y mantenga un segundo encuentro con el resto de los jefes de bloque de Diputados, que ayer dieron su confirmación para participar del encuentro.

Esta reacción por parte del frente opositor se produjo luego de que el viernes mantuvieran un encuentro con el expresidente Mauricio Macri, en el que "decidieron ponerse firmes, no ir a sacarse una foto que después no queda en nada sobretodo cuando a los senadores no se les respeta".

Según pudo saber El Cronista, los referentes de Juntos por el Cambio que participarán del encuentro serían los senadores Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni, Juan Carlos Romero, Laura Rodríguez Machado y Martín Lousteau. Y los diputados Mario Negri, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro Álvaro González y Alfredo Cornejo.