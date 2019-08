Alberto se reunió con la Iglesia y ya analiza cuándo visitar al Papa

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió por espacio de una hora con la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) en lo que fue el primer contacto formal entre la cúpula de la Iglesia católica y el político más respaldado en las primarias para ocupar desde el 10 de diciembre la Casa Rosada.

En el palacete que la asamblea de obispos tiene en el barrio porteño de Retiro, Fernández mantuvo una charla abierta con el obispo de San Isidro y presidente del cuerpo colegiado, Oscar Ojea; el cardenal arzobispo de Buenos Aires y vicepresidente primero, Mario Poli, y el secretario ejecutivo, Carlos Malfa, pastor en Chascomús. El único asesor presente fue Santiago Cafiero.

Alberto mostró predisposición para escuchar las preocupaciones de los obispos, que caracterizaron el actual contexto sociopolítico como "delicado", y le reiteraron al ex jefe de gabinete de Néstor y Cristina Kirchner la necesidad de fijar políticas que contemplen a los más vulnerables. Si bien el panorama compartido fue crudo, no hubo referencias negativas hacia la actual administración que encabeza Mauricio Macri.

Fernández elogió ante los obispos su simpatía con la figura del Papa Francisco y fue muy claro en avisar que no pretende instrumentar la imagen del pontífice, ni su afinidad por el movimiento peronista, si eventualmente llega al poder. El candidato le dijo a los obispos que no quiere instrumentar su figura "porque es demasiado importante". No obstante, El Cronista pudo saber que el candidato a presidente analiza un eventual viaje a Roma para entrevistarse con el Papa, después del 10 de diciembre.

Ni a los obispos ni al principal espacio de oposición les es ajena la voluntad explícita del obispo de Roma de regresar a su tierra natal, en el marco de una visita apostólica, a mediados del año próximo. El albertismo asegura que, si decide venir, será recibido "como se merece" y "con los brazos abiertos".

Alberto manifestó en variadas ocasiones que, si bien se identifica como católico, estuvo muy alejado de la Iglesia y enojado con el clero hasta la llegada de Jorge Bergoglio a la sede petrina. Le resaltó a los prelados su aprecio por la obra solidaria del sacerdote cordobés Mariano Oberlin, que trabaja en las periferias de la capital mediterránea procurando sacar a los jóvenes del consumo problemático de drogas y promueve la construcción de casas con materiales reciclados, que construyen los mismos adictos en recuperación, y les propuso reforzar la tarea social conjunta de la Iglesia y el Estado en el Conurbano.

La cúpula de la Iglesia católica y el espacio político no discutieron ni intercambiaron visiones ya conocidas respecto a la legalización del aborto, que Fernández ya anticipó que promoverá en dos instancias, primero procurando la despenalización de la práctica, y luego promoviendo su incorporación a las prestaciones sanitarias. Fernández ya mantuvo reuniones con el autodenominado "Colectivo de Mujeres" para manifestarles su respaldo, aunque aclaró que no pretende generar más división en la sociedad, tal como dejó plasmado el debate en el Congreso en 2018.

La semana pasada, la cúpula de la Iglesia se reunió a puertas cerradas en su sede de Retiro con una agenda eminentemente pastoral, pero intercambió posturas respecto de los inesperados resultados electorales. Varios prelados descartaron cualquier posibilidad a una remontada oficialista, aunque se mostraron preocupados por una eventual predominancia de La Cámpora en la gestión albertista. Al interior del Frente de Todos, esa refriega de corrientes políticas todavía sigue abierta.