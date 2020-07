Alberto se reunió con Larreta y Kicillof y el viernes anunciarán cómo sigue la cuarentena

Antes de que Alberto Fernández recibiera esta tarde en la Quinta de Olivos a Horacio Rodríguez Larreta y a Axel Kicillof para avanzar en un regreso a la Fase 3 en la zona metropolitana, con el primer corte de la jornada se temía un nuevo récord de contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Y así fue: pasadas las 20, el ministerio de Salud confirmó 4250 nuevos diagnósticos de Covid-19 en todo el país, por lo que ya suman 111.160.

La estadística de fallecidos también marcó un histórico desde que se desató la pandemia: 82 muertos en un solo día. En total ya son 2050. Los primeros mil se habían reportado el 20 de junio. En apenas 25 días, la cifra se duplicó.

Los números de mañana serán los últimos que analizará la administración tripartida de la cuarentena, esperando que no se consolide una tendencia negativa, para que el viernes al mediodía, confirmaron desde Olivos, Fernández anuncie junto a ambos una relajación del aislamiento obligatorio en el AMBA a partir del sábado.

En la previa, tanto Ciudad de Buenos Aires (1220 casos ayer) y provincia (2734) tenían previsto plantearle al Presidente el fin del endurecimiento del confinamiento que se decretó en el AMBA el 1 de julio. Una marcha atrás que no sólo buscó controlar la curva de contagios sino, también, la ocupación hospitalaria. La nueva jornada récord dejó otro registro alarmante en ese sentido: se escaló hasta el 63,7% el uso de las camas de terapia intensiva en la zona metropolitana.

Antes del último reporte de Salud, el cronograma estaba bastante definido: el Jefe de Gobierno porteño ya había admitido su plan de 12 etapas hacia una "nueva normalidad" y el gobernador bonaerense, atento a ciertos parámetros sanitarios pero también sociales (como el malestar por la extensión del confinamiento) había decidido ponerle fin a esta actual Fase versión 1.5 el mismo sábado. Con matices, ambos distritos avanzarían en una gradual flexibilización coordinada.

Después del cara a cara del lunes, Larreta y Kicillof habían decidido al menos un retorno a la Fase 3 en el AMBA: desde la reapertura de comercios de cercanía, pasando por las salidas recreativas para menores todos los días, hasta el regreso de los "runners" porteños. Un esquema como mínimo idéntico al que se vivía antes del 1 de julio. Incluso el gobernador bonaerense se permitió, en una videoconferencia ante intendentes del Conurbano, imaginar futuras flexibilizaciones, delegando la llave del grifo permisivo a los municipios.

Kicillof, no obstante, siempre deja una advertencia: tomando el término "stop and go" de su formación económica, no descarta una nueva futura marcha atrás si las estadísticas se disparan.