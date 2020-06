Alberto se reúne con Larreta: qué opina su médico asesor sobre la nueva cuarentena

Según información trascendida, durante el fin de semana habrá diálogo entre el Presidente de la Nación y Horacio Rodríguez Larreta, con la premisa de discutir si la provincia necesita retrotraerse la cuarentena a una fase anterior. Larreta quiere esperar y analizar la situación pero hay presión de la Provincia para recrudecer el aislamiento. Habrá un encuentro de los tres Ministros de salud según la información trascendida el Presidente estaría a favor y habrá conversaciones el lunes aunque Larreta pidió tiempo hasta el martes para tomar la decisión final.

En este sentido, el médico y experto en geriatría Luis Cámera que integra el grupo de científicos que asesoran al presidente habló sobre el futuro de la cuarentena en diálogo con Radio Mitre. "Estamos en el pico y lo sabemos todos, hubo avance significativo pero ahora se está apostando a la búsqueda activa de los focos. En los barrios vulnerables se logro achicar la curva, pero hay barrios como Balvanera que aún tienen casos y se va a empezar a testear de forma masiva", dijo el experto. Sobre la nueva estrategia, aclaró que "no hay que esperar que venga sino ir a buscarlo y con acciones concretas. El virus para cuando aparece en una o dos personas en un barrio lo que se ve es el la punta del iceberg, siempre hay más. Cuando pasa eso hay que ir al barrio a buscar y bloquearlo. El mundo va hacia la búsqueda activa. Va a haber mas casos en estos tiempos".

El experto comentó que se esperan al menos 2 meses más que serán "duros" y se declaró como del ala "dura" de la cuarentena, "soy de los que se dicen que les gusta, aunque en realidad gustarle no le gusta a nadie". Luego se refirió a que los porteños "debería salir lo menos posible. Se que hace 90 días que no salen, pero hay que aguantar un poco más para no volver atrás. Si hay necesidad epidemiológicas de volver atrás yo tengo que estar de acuerdo. Vamos a hacer mil números y mil cálculos pero apelo al bueno comportamiento de los porteños", agregó y volvió a referirse a sus polémicas declaraciones sobre los runners.

Sobre el futuro de la cuarentena, reconoció que "la pelea sigue hasta que llegue la vacuna" y agregó que "se necesitan vacunas para miles de millones de personas, Argentina podría quedar rezagada. No sé si pasará, pero es una posibilidad".

Finalmente, el experto cercano al Presidente Fernández calificó como "éxito" el accionar del país frente a la pandemia. "Hay 29 millones de personas en Argentina que están muy bien, con 3.000 casos y menos de 200 muertos pero habemos 15 millones que tenemos un problema por delante. No fracasamos, sino que fue un súper éxito si se compara con otros países del mundo" y remarcó que en Chile hay 10.000 muertos y que Brasil ya alcanzará las tres cifras de fallecidos. Luego específico que en las grandes ciudades de todo el mundo como San Pablo, Madrid, Londres o Nueva York tienen aún problemas y que es algo común a ciudades con más de 10 millones de habitantes.