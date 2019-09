Alberto se reencontró con Schiaretti en la misa a De la Sota y quizá haya "un café"

Alberto Fernández entró a la Catedral de Córdoba y fue recibido con aplausos. Al primero que saludó el presidenciable del Frente de Todos fue al gobernador Juan Schiaretti. Un abrazo que duró lo suficiente para que los fotógrafos lo capturaran. Con esta imagen, improvisada durante la misa en recuerdo a José Manuel de la Sota a un año de su fallecimiento, el candidato opositor aventaja por una instantánea de campaña a Mauricio Macri con el prescindente dirigente mediterráneo. Es su quinta visita en la única provincia que ganó la principal boleta de Juntos por el Cambio.

El presidenciable se quedará otras 24 horas en la provincia por lo que podría sumar una más, si se hace pública: primero se habló de un café para mañana, pero luego desde la gobernación confirmaron que se reunirían esta misma noche.

Después de romper el hielo con un Schiaretti que en las PASO fue con boleta corta, si bien post-elecciones habló por teléfono y habían acordado volver a verse, Alberto Fernández saludó a las hijas del homenajeado, incluyendo a Natalia De la Sota, con quien el candidato se juntó semanas atrás.

Gracias @alferdez por la invitación. Coincidimos en que hay que seguir tendiendo puentes para construir un país unido y en paz. Le pedí especialmente por nuestra provincia y por los cordobeses. Córdoba será fundamental en la Argentina que viene. Me llevo su palabra y compromiso. pic.twitter.com/ryMFffkicS — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) August 24, 2019

Previo a la conmemoración, Alberto Fernández le quitó presión al cordobés: "No necesito a Schiaretti". Fue en una entrevista a La Voz del Interior, su primer actividad apenas aterrizó a las 16. "Una cosa es que (los gobernadores) me ayuden a construir una Argentina y otra cosa es que los necesite para una elección. Por una elección no necesito a nadie porque es mi responsabilidad conseguir los votos", opinó el aspirante. Y completó: "No necesito a Schiaretti como a ningún gobernador".

El presidenciable no fue solo. En la primera fila se paró junto a Sergio Massa, el local Carlos Caserio (el armador F en el Senado), el más albertista de los cristinistas Eduardo "Wado" de Pedro, y el titular del PJ, José Luis Gioja.

En breve nos dirigimos a la misa, para rendir homenaje a un año de la partida, de nuestro gran amigo José Manuel de La Sota. Con una mezcla de tristeza porque él no está aquí, pero con alegría, al saber que cumpliremos el sueño por el cuál trabajó sin descanso. pic.twitter.com/HHl3MK1dCd — José Luis Gioja (@joseluisgioja) September 15, 2019

"Con una mezcla de tristeza porque él no está aquí, pero con alegría, al saber que cumpliremos el sueño por el cuál trabajó sin descanso", le dedicó en sus redes el ex mandatario sanjuanino.

La referencia no es casual: De la Sota fue uno de los primeros pesos pesados del PJ que olvidó sus viejas peleas con Cristina Fernández de Kirchner para pensar la unidad opositora con vistas a 2019. Su misa fue su último aporte.