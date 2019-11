Alberto recibió una invitación para visitar la Rusia de Vladimir Putin en 2020

Aunque aún no fue confirmado en el cargo, Felipe Solá ya se mueve como el virtual futuro canciller de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre.

Y es en ese rol potencial que el saliente diputado recibió hoy al embajador de la Federación de Rusia, Dmitry Feoktistov, con quien pasó revista a la "estratégica" relación bilateral, y conversó sobre el rol clave de los BRICS en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante la reunión, que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, el embajador Feoktistov le transmitió a Solá una invitación formal de Vladimir Putin a Alberto Fernández para que visite a Rusia durante 2020.

Según un comunicado difundido al término del encuentro, el diplomático destacó que los BRICS "implican un 15% de los votos del FMI en su conjunto y pueden jugar un papel importante en las decisiones de ese organismo".

La mención del embajador ruso no es casual en momentos en que la Argentina se dispone a encarar una dura renegociación del acuerdo stand by firmado con ese organismo de crédito por u$s 57.000 millones.

Los BRICS es el conjunto de países conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se trata de las cinco naciones con economías emergentes o recientemente industrializadas más importantes del planeta.

Asimismo, Feoktistov expresó el deseo de Putin de que Fernández visite Rusia el año próximo y manifestó la intención del canciller de ese país Serguéi Lavrov de visitar la Argentina, aunque no hablaron de fechas.

"Hace una década se inició con Rusia una relación estratégica que se definió como integral. Hoy comenzamos a darle continuidad con el embajador y nos comprometimos a mantener la vitalidad de la relación", sostuvo Solá al término de la reunión.