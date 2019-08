Alberto recibió apoyo de artistas y cargó contra las ganancias de los bancos

El precandidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, cerró su campaña política en la ciudad de Buenos Aires con un encuentro con jóvenes y referentes de la cultura porteña, acompañado por el aspirante a Jefe de Gobierno, Matías Lammens, y demás postulados en el distrito, ante quienes destacó la importancia de las industrias creativas y cargó, una vez más, por las ganancias que hacen las entidades financieras con las Letras de Liquidez (Leliq) emitidas desde el Banco Central.

Parado sobre una pequeña tarima montada en el Complejo Art Media, del barrio de la Chacarita, con pancartas suyas y de Lammens de fondo (la efigie de Cristina fue ubicada lejos de las cámaras), el ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner valoró el papel de los referentes de la cultura local y pasó revista de aquellos músicos, escritores, cineastas y poetas que lo marcaron en su juventud, entre ellos Fernando "Pino" Solanas, cabeza de la lista de Diputados, sentado entre el público.

Cuando promediaba la cita, Alberto rescató el papel de la ex presidenta y actual compañera de fórmula para ampliar aglutinar la base de representación opositora del Frente de Todos. "Muchos pusieron su aporte y dejaron a un lado veleidades para dar vuelta esta página, pero a Cristina es a la que más debemos decirle gracias", lanzó el aspirante a la Casa Rosada. "Por ahí andan empeñados en ver cuándo me voy a pelear con Cristina, y no tienen idea del entendimiento que tengo con ella", avisó.

Con ligera épica kirchnerista (de a ratos hubo cantos de la Juventud Peronista), Fernández cargó una vez más contra "la herencia" que dejará el gobierno de Macri y aseveró que el 11 de diciembre asumirá una Argentina "sin recursos, endeudada, con pobreza y el ánimo quebrado". Reiteró su promesa de entregar remedios a los jubilados e insistió en que "tienen derecho a recibir medicación gratis". A los detractores, les espetó: "Se preguntan cómo se paga eso, ¡y son unos indecentes! ¡Se paga con diez días de los intereses que le regalan a los bancos!".

"No hay dinero para la cultura, para la ciencia y la tecnología, ni para los docentes ni para los investigadores, pero hay un montón de dinero que se llevan los bancos cada día en intereses que este Gobierno promueve", reforzó en su crítica a las entidades financieras.