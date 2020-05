Alberto recibió a Larreta y Kicillof: analizan mantener a Ciudad y GBA en la fase 3 de la cuarentena

De un lado Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, autoridades porteñas; del otro, Axel Kicillof, gobernador bonaerense. Alberto Fernández fue una vez más el anfitrión en la residencia presidencial de Olivos de un cónclave de la tríada de administraciones que deben evaluar cómo continuará la cuarentena el próximo lunes en el AMBA, epicentro del coronavirus en las estadísiticas nacionales de la pandemia.

"No va a haber anuncios hoy. Primero Larreta y Kicillof deberán hablar con sus comités de emergencia para tomar las definiciones", adelantaron fuentes oficiales. A partir de mañana hasta el mismo domingo, el jefe de Estado tendrá tiempo para dar los detalles de la nueva prolongación del confinamiento obligatorio: con la Ciudad y la provincia de Buenos Aires retenidas en la Fase 3, que permite sólo la circulación del 50% de su población, el resto de la Argentina podrá avanzar más allá de la cuarta etapa en la que ya están, sobre todo distritos que hace semanas no detectan casos.

La escalada de casos, en especial en los barrios vulnerables, hizo sonar la alarma en la jefatura de Gobierno porteño y en La Plata. Con sus críticas a la circulación entre Ciudad y Conurbano, Kicillof amagó durante la semana con restringir aún más la cuarentena, que comenzó a flexibilizarse por medidas de Larreta, en acuerdo con la Casa Rosada.

Por eso, además de los ministros de Salud de cada distrito, el bonaerense Daniel Gollán y el porteño Fernán Quirós, estuvo en Olivos el titular de Transporte nacional, Mario Meoni. Este funcionario ya había auspiciado un cónclave el sábado pasado para limar asperezas, al prometer mayores controles en el transporte público, sobre todo en los trenes. Incluso se evalúa limitar el uso de la SUBE para trabajadores esenciales si se satura el sistema.

También se debatió en la reunión la situación en los barrios vulnerables. Fernández recibió en la previa de la cumbre a referentes sociales para prometerles que se pondrán en marcha inmediatamente políticas públicas para evitar que se potencien los contagios. El Gobierno evalúa, además, proponer un aislamiento diferenciado en estas zonas.

Ahora bien, en la previa, el gobernador bonaerense recibió a su propio comité de expertos. "El aislamiento es la política más efectiva contra el coronavirus, y en este contexto de aumento del contagio no sería lógico pensar en una flexibilización”, concluyó Kicillof antes de partir a Olivos.

Dar marcha atrás con las reaperturas, con énfasis en las fábricas, parece no ser opción por ahora en territorio bonaerense. Incluso a pesar del antecendente que marcó esta semana Córdoba Capital que debió retrotraer ciertas flexibilizaciones por un brote de contagios.

Tampoco Larreta querría, por ahora, frenar la repartura de comercios que habilitó, para reactivar la economía porteña.

Un punto intermedio sería, según adelantaron fuentes oficiales, mantener la próxima semana la misma reglamentación que al día de hoy pero reforzando las recomendaciones a la población de limitar sus salidas.