Alberto ratificó su respaldo a Maduro y a una "solución democrática" al conflicto en Venezuela

El presidente Alberto Fernández aseguró este jueves que hubo una tergiversación de la postura de Argentina respecto a los problemas de Venezuela y llamó a buscar una "solución democrática" que sea "elegida por los venezolanos", a la vez que señaló que el Gobierno del Frente de Todos "nunca desconoció la legitimidad" del mandatario caribeño Nicolás Maduro.

Luego de recibir varias críticas de un sector de sus votantes por condenar lo que sucede en Venezuela a través del representante argentino ante la ONU, Federico Villegas, el jefe de Estado remarcó: "Nosotros estamos muy preocupados por el bloqueo que sufre Venezuela porque ese es un castigo que no merece el pueblo venezolano".

"Llamamos a recuperar la convivencia democrática en Venezuela a través del diálogo de los venezolanos y sin intromisión de terceras potencias. Nosotros nunca hemos desconocido la legitimidad del Gobierno de Venezuela", señaló Alberto Fernández.

El mandatario expresó que "a raíz de un informe muy crítico de Bachelet", Argentina "ratificó su decisión de preservar los derechos humanos en cualquier ámbito y en cualquier Gobierno".

"Argentina planteó lo que siempre dijimos. Es exactamente lo que dije en el G20: que Argentina veía con mucha preocupación a que, en medio de la pandemia, se condene a Venezuela y a Cuba al bloqueo económico", explicó el Presidente en declaraciones a AM 750.

Y añadió: "Nosotros como país estamos siempre atentos a que en ningún país se violen los derechos humanos. Veo con preocupación muchas cosas que pasan en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia. Eso no significa que nosotros avalemos cuestiones que tienen más que ver con la geopolítica que con la política real de los pueblos. No estamos de acuerdo con que hay que intervenir a Venezuela a través de terceros".

En ese sentido, el jefe de Estado aclaró que no habla "con la oposición venezolana, pero sí con el gobierno" de ese país y añadió: "Me agradecen las cosas que digo. Agradecen lo que he dicho en el G20".

Además, ratificó que Argentina ha recibido "a refugiados de Bolivia y los sigue recibiendo": "He llevado a los líderes del mundo, como (el estadounidense Donald) Trump, (la alemana Angela) Merkel y (el francés Emmanuel) Macron, mi preocupación con que los bloqueos se terminen".

"Argentina no ha renunciado al Grupo de Lima pero no participa del Grupo de Lima y ha expresado diferencias con él. Sólo nos quedamos para expresar nuestras discrepancias", precisó el mandatario.

Y profundizó: "Nosotros vamos a ayudar a que los venezolanos encuentren una solución. No entiendo cómo termino discutiendo estas cosas. Hemos dicho lo que siempre hemos dichos. El PRO hace un mal uso de eso".

"Nosotros vamos a condenar cualquier violación de derechos humanos en cualquier lugar del mundo y vamos a preservar la democracia en cualquier lugar del mundo", concluyó Alberto Fernández.