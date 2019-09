Alberto promete hacer 'capitales alternativas'

Alberto Fernández admitió que no es idea suya. Fue de José Manuel De la Sota. "Cuando termine mi mandato (en 2023), si es que me toca ser Presidente, la democracia va a estar cumpliendo 40 años y no nos podemos dar el lujo de seguir condenando a tantos argentinos a la periferia:amos a ser un país integrado", prometió el presidenciable del Frente de Todos desde Mendoza, con un furcio que salvó enseguida al recordar que aún no fue electo.

El ex Jefe de Gabinete no sólo quiere replicar lo que inició Mauricio Macri en sus primeros meses de gobierno, al llevar al gabinete nacional a las provincias: pretende institucionalizarlo. De las pocas personas que conocían la propuesta está Natalia de la Sota, hija del fallecido gobernador peronista.

El propio Alberto Fernández relató que le adelantó la idea, admitiendo el copyright cordobés, y que lo anunciaría a modo de homenaje después de su misa recordatoria.

Y lo hizo ayer en un impactante marco político: rodeado de nueve gobernadores, tres vices electos y candidatos a administrar distritos con más o menos chances, como Matías Lammens y Axel Kicillof (con quien compartió vuelo junto al más albertista de los cristinistas Eduardo "Wado" de Pedro) y la anfitriona Anabel Fernández Sagasti.

Más allá de la propuesta nacional de campaña, el desembarco F en la bodega Ruca Malén de Luján de Cuyo fue para la puntada final a la senadora que este domingo buscará derrotar al radicalismo cambiemita de Alfredo Cornejo.

Envalentonada, la aspirante a gobernadora pronosticó que una victoria de Alberto Fernández provocaría un "huracán de crecimiento".

Después habló el presidenciable, que primero se definió: "Soy un porteño muy porteño pero para el gusto de los porteños he salido demasiado federal". "Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, es demasiado ingrato", apeló al tradicional dicho para presentar su propuesta de construir "capitales alternativas": "Les vengo a proponer sacar a Dios de la ciudad y hacerlo circular por todo el país".

Así la resumió: "Crear en cada provincia una capital alterna de la Argentina y obligar al gobierno nacional a trasladarse una vez por mes ahí, y escuchar 'in situ' los problemas. Porque una cosa es ver estadísticas y otra es ver y escuchar a la gente, porque uno puede entender verdaderamente la dimensión del conflicto".

En un video explicativo del equipo de campaña se afirma que "será una de las primeras medidas de( el eventual) gobierno": la descentralización de la administración pública nacional y la presencia obligatoria del gabinete en el país. Cada 30 días, se realizarían reuniones del Presidente y sus ministros en distintas ciudades.En cada provincia se designarán "capitales alternativas", donde funcionarios nacionales y provinciales consensuarán una agenda de trabajo.

Incluso va más allá, según lo firmado: "En acuerdo con gobernadores, podrá instalar oficinas y localizar temporal o definitivamente ministerios del Ejecutivo nacional".

"No lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con los que están aquí, que son los que gobiernan cada provincia", lanzó Alberto Fernández en la mesa, rodeado de mandatarios.