Alberto presentó la reforma judicial y pidió un "nunca más a una Justicia para saldar discusiones políticas"

"Los cuatro años que precedieron mi asunción como Presidente, estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho". No fue esta la única referencia de Alberto Fernández al macrismo, en tono crítico, al presentar esta tarde su postergada reforma judicial. El único reproche que no se llevó la anterior administración en el discurso del mandatario, fue que tomará una idea sobreviviente para el texto, que será enviado pronto al Senado, del ex ministro Germán Garavano y su plan de Justicia 2020.

Más allá de lo que ya había adelantado Fernández el 1M en la asamblea legislativa, como la búsqueda de dilución del poder de Comodoro Py al ampliar la justicia federal, el foco de la presentación estuvo puesta en la comisión que analizará más modificaciones, que podrían derivar en nuevos proyectos de ley, como la eventual ampliación de la Corte Suprema.

En ese apartado, con un Presidente que hasta hace poco opinaba que el número de miembros era el correcto, en el discurso recordó que fue una propuesta de Cristina Kirchner, en su gestión, la que disminuyó de 9 a 5 sus integrantes.

La Vicepresidenta, ausente del evento, se hizo presente de otra forma. Como ya había trascendido, uno de sus abogados defensores, Carlos Beraldi, integrará la confirmada comisión. Para nivelar, también figura Inés Weinberg de Roca, la fallida candidata de Mauricio Macri a procuradora. Como coordinador de los 11 estará Fabián Musso, que integra el buffet del ex procurador Esteban Righi, homenajeado por el Presidente pero recordado por su enfrentamiento con Amado Boudou.

Hubo ausencia de Juntos por el Cambio

No fue el único faltazo : como ya contó este diario, desde Juntos por el Cambio rechazaron la invitación de la Rosada, un anticipo de lo que harán sus legisladores. La Corte Suprema, organismo clave en la pretendida reforma albertista, sólo envío una representante: la jueza Elena Highton de Nolasco.

Desde el atril del Salón Blanco, rodeado de los miembros de la comisión con barbijo, Fernández comenzó planteando que "con el correr de los años hemos visto que el influjo del poder político, y de otros poderes, ha ido operando sobre la decisión de algunos jueces". Incluso ejemplificó con la mayoría automática de la Corte en época menemista, algo que también recordó fue desarticulada por Néstor Kirchner.

Más allá de los antecedentes históricos, Fernández cargó las tintas contra el macrismo. Sostuvo que durante el gobierno anterior "se abrieron camino pretendidas doctrinas que fueron utilizadas para convertir el encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas". "El principio de inocencia fue repetidamente vulnerado", acusó, sin dar ejemplos.

El Jefe de Estado reprochó que "se fue perdiendo la trasparencia judicial" a partir de la "manipulación de jueces que respondieran al poder de turno". Y apeló a su discurso de asunción del 10 de diciembre, al repetir la "existencia de persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobernaban, y silenciadas por cierta complacencia mediática".

"Digamos nunca más a una Justicia utilizada para saldar discusiones políticas y a una política que judicializa disensos", completó Fernández.

Un Presidente que hasta hace poco opinaba que el número de miembros era el correcto, en el discurso recordó que fue una propuesta de Cristina Kirchner en su presidencia la que disminuyó de 9 a 5 sus integrantes.

Después, el mandatario pasó a detallar el proyecto. "Buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un número reducido de magistrados, que tienen el poder de decidir en casi la totalidad de causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática", afirmó. De esta manera, confirmó que la propuesta de crear una Justicia Federal Penal, con la unión de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico. Así, se sumarán 23 nuevos tribunales.

"Es fácil observar la manipulación de los tiempos del proceso que les permite a los jueces y juezas actuantes impulsarlos o detenerlos en función del clima político imperante", acusó Fernández sobre los 12 jueces federales actuales que, entre otras causas, tramitan las referidas a corrupción.