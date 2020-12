Alberto: periodistas al psiquiatra, crítica a la Corte y nuevo impulso a la reforma judicial

El presidente Alberto Fernández se refirió este jueves a "un periodismo alocado que necesita terapeutas para sacarse el odio de encima", en una extensa entrevista en la que disparó fuerte contra la Justicia y la Corte Suprema y se comprometió a redoblar en 2021 el impulso a la reforma judicial, aún cuando pueda ser un tema de debate áspero en medio de un año electoral.

Entrevistado por radio 10, le preguntaron si todavía había un "periodismo de guerra", en referencia a las criticas de la prensa hacia el Gobierno. Y Alberto contestó: "Existe un periodismo que responde a intereses. Existe un periodismo que necesita repensarse que lo único que hace es provocar el desaliento hacia la sociedad Argentina por el odio que tienen hacia Cristina, hacia el peronismo o hacia mí, que y dicen cosas que realmente no tienen sentido".

Como ejemplo, el jefe de Estado mencionó el momento en que enviaron el proyecto de ley sobre movilidad jubilatoria en el que "los senadores y no Cristina", aseguró, le plantearon las complicaciones que tendría con la oposición el debate sobre si el incremento del 5% que ya se había dado para los jubilados estaba incluido en el aumento previsto para marzo.

"Los senadores, no Cristina, me llaman y me dicen 'Alberto, vamos a entrar en la discusión si el 5% de aumento que diste en diciembre se computa para marzo'; y cuando lo revisé llegué a la conclusión de que lo que debíamos hacer era que el régimen empezara a correr desde el primero de enero, que es lo que se aprobó en el senado. Luego de eso al día siguiente leo en las noticias 'Alberto cedió ante Cristina por la movilidad jubilatoria', y uno no entiende", cuestionó.

"Los periodistas que trabajan con esa vocación de dividir, de separar, de hacer naufragar a la Argentina necesitan que los atienda un psiquiatra", añadió.

Ante los comentarios de los entrevistadores sobre el supuesto trabajo de algunos periodistas para cierto "poder económico", el mandatario arremetió contra ellos y sumó a esas críticas a jueces que, según él, también son cómplices por presionar al poder político.

"Los jueces no tienen la misma velocidad para investigar a Macri que Boudou, eso demuestra las características de esos jueces. A Boudou se le cargan delitos muy graves contra la administración publica, y cuando la Corte debió atender el caso lo rechazo con un argumento pueril y termino resolviendo con un fallo vergonzoso. Esta justicia así no funciona, no hace justicia", cuestionó.

En cuanto a la reforma judicial, el Presidente dijo estar obsesionado con que la justicia funcione: "Alguien que ama a la República no puede ver funcionar a la Justicia de este modo, es un poder al que la democracia no le presto atención, claro que es independiente pero eso no significa que puede hacer lo que se le de la gana".

"Como la Justicia cambia con el poder politico, la gente no sabe a quien creerle como en el caso Nisman, que yo estoy convencido que fue un suicidio. Yo hice mi aporte apenas llegue di la orden que la AFI dejara que tener que ver con la justicia falta que el resto de la politica haga su parte", concluyó.