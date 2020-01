Alberto le pidió a la CGT que no haga “pedidos desmedidos”

El presidente Alberto Fernández confirmó que antes de que termine la semana anunciarán el monto del bono que las empresas deberán pagar a sus trabajadores como anticipo de las negociaciones salariales. Si bien le insistió a los empresarios que "no se abusen", aprovechó para advertirle a la CGT de que no haga "pedidos desmedidos".

"Queremos que las paritarias funcionen, pero queremos garantizar un aumento mínimo, para que los empresarios no se abusen. Y también, a los que trabajan, que tengamos en cuenta la situación y no hagamos pedidos desmedidos", sostuvo.

En diálogo con Radio 10, Fernández aseguró que "todo repercute finalmente sobre el resultado de la economía", he insistió con que "todos tenemos que ser cuidados".

El adelanto paritario, que saldrá por decreto y que oscilaría entre 6 y 9 mil pesos, será anunciado entre hoy y mañana, aseguró Fernández.

Ayer, miércoles, Carlos Acuña, uno de los jefes de la central obrera, había pedido que los próximos aumentos salariales superaran el salto de los precios: "Gradualmente, que el salario vaya recuperando por encima de lo que es la inflación ”.

Por otro lado, el mandatario confirmó que el Gobierno trabaja en un cambio en el sistema de los créditos hipotecarios UVA, el mismo día que se oficializó el congelamiento del monto de las cuotas por 30 días.

Congelan por 30 días más el valor de las cuotas de los créditos UVA El Banco Central (BCRA) acordó con el Ministerio de Desarrollo territorial y Hábitat, a cargo de María Eugenia Bielsa, extender durante el mes de enero los beneficios que se pusieron en marcha en la gestión del ex presidente Mauricio Macri para compensar el aumento en las cuotas de los tomadores de créditos con garantía hipotecaria ajustables por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA).

En tanto, Fernández se mostró "conforme" con sus primeros días de gestión y remarcó que las medidas tomadas apunta a que se "tranquilice la economía", ya que lamentó que "en la Argentina se construye inflación por expectativas".

Según el jefe de Estado, la administración de Mauricio Macri "hizo muchas cosas en campaña sin medir las consecuencias del día después".

"Llegamos nosotros y tuvimos que hacernos cargo de todos los problemas, pero preservando a los sectores más débiles. Entonces dijimos `no, las tarifas no aumentan; las naftas no aumentan".

"Ahora, el 21% del IVA que debió aplicarse sobre alimentos, que graciosamente lo sacaron, se convertía en un problema, porque trasladado a precios hubiera sido un 21% de aumento sobre productos básicos de la canasta que iban a pagar los argentinos".

Fernández explicó que, ante esa situación, dialogaron "con los que producen los alimentos y los que los venden (los supermercadistas) y se dijo que eso no podía pasar, porque además se había detectado un aumento de precios no justificado económicamente en los últimos meses".

"Por eso, les pedimos que absorban ese 21% porque aumentaron los precios sin ton ni son. Y gracias a Dios se pusieron de acuerdo entre todos y logramos ésto: que por ejemplo la leche tenga 0 aumento de precios. Para nosotros eso es muy importante, porque la leche en la nutrición infantil es central", enfatizó.

El Presidente señaló además que en los demás alimentos, se ha aplicado "un aumento promedio de entre el 7 y el 10%, con lo cual absorbieron gran parte de estas subas las empresas y los supermercados. Esta es una política que hay que seguirla, porque en la Argentina se construye inflación por expectativas".

Por otra parte, se mostró "conforme" con sus primeros 20 días de Gobierno y señaló que las medidas tomadas apuntan a que se "tranquilice la economía": "Los objetivos que nos habíamos fijado se están cumpliendo, todo está saliendo de acuerdo con lo que planificamos". "La idea que le dimos a los argentinos durante la campaña la estamos cumpliendo: que esta vez el ajuste no lo pagan los sectores más débiles. Estamos contentos", subrayó.