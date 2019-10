Alberto invitó a Scioli para recordarle a Macri el debate 2015

Daniel Scioli llegó al hotel de ATE en Santa Fe cerca de las 15. Subió al primer piso donde Alberto Fernández y otros invitados de su comitiva estaban terminando de almorzar. El ex candidato presidencial que faltó a su primer debate en las elecciones 2015, esta vez no se perdería el de 2019, cortesía del aspirante del Frente de Todos, como parte de una estrategia de recordarle a Mauricio Macri in situ, desde el auditorio, sus promesas, muchas incumplidas, de hace cuatro años.

"Soy el ganador retroactivo", suele jactarse el ex gobernador bonaerense. En la sobremesa, ayer, al fin tuvo réplica al "¿En qué te han transformado, Daniel? de Macri: "¿En qué has transformado la Argentina, Mauricio?".

La presencia de Scioli fue la frutilla del postre de, a modo de prólogo del debate, una campaña 2.0 en la que dirigentes de Todos subieron a sus redes promesas incumplidas del Presidente. Ausente con aviso en Santa Fe, porque ayer le dieron el alta a su esposa Malena Galmarini, Sergio Massa apeló a la más tradicional entrevista radial: "El debate está devaluado porque habrá un mentiroso profesional como Macri. ¿Cómo creer en el debate si hace cuatro años dijo una cantidad de mentiras innumerables?", reprochó.

Esa amarga sensación fue transmitida también por Alberto Fernández en los días previos. Lo trasladó a su preparación: a diferencia de Macri, que entre marcha y marcha de su SisepuedeTour, estudió junto a su gurú comunicacional Jaime Durán Barba, el candidato más votado de las PASO apenas recibió un par de informes con las cuestiones organizativas de evento, como temas y tiempos, de manos de su asesor Juan Courel. Tampoco apeló al coaching. "Es un debate. Tengo 40 años de política, si no sé debatir estoy en un problema", se mofó al recorrer por la mañana las instalaciones de la Universidad Nacional del Litoral.

En el avión de Aerolíneas Argentinas acompañaron al ex jefe de Gabinete sus más estrechos colaboradores, como Santiago Cafiero y su vocero Juan Pablo Biondi. También fueron invitados Felipe Solá, Eduardo "Wado" De Pedro, el gobernador entrerriano Gustavo Bordet; el intendente Gabriel Katopodis (San Martín), los economistas Cecilia Todesca y Matías Kulfas; y los locales, el electo Omar Perotti, María Eugenia Bielsa (que mañana lo recibirá en un foto de intendentes en Rosario) y el diputado Agustín Rossi, entre otros. Muchos de ellos suenan como ministeriables, lo que convirtió la lista de invitados en un pseudo secreto de Estado. Su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner lo vio por TV en su casa de El Calafate.

Sobre la hora aterrizó Macri en el avión presidencial con una nutrida comitiva: la primera dama Juliana Awada, el candidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto; el jefe de Gabinete Marcos Peña; entre otros. Durán Barba no viajó.