Alberto habló de todo: el plan económico, la deuda, la Justicia y su sueño para 2023

Habló, aunque en forma genérica, de su plan económico. También de la situación actual de la deuda externa. De las diferencias en el Frente de Todos. De la situación de la Justicia -y ratificó que ya firmó el decreto para nombrar procurador a Daniel Rafecas-. De Florencia Kirchner. De Macri, Bolsonaro y Mujica.

Alberto Fernández dio este lunes por la noche una extensa entrevista televisiva con Viviana Canosa, en El Nueve.

Los siguientes, son los puntos más salientes de la conversación:

El plan económico del Gobierno

“El plan está muy claro y es muy simple. Lo que intenta es privilegiar la situación de los que peor están y resolver el problema de la deuda sin posponer el desarrollo argentino”.

“Lo que estamos discutiendo es la letra chica, tratar de entender qué necesita la Argentina para que la deuda sea sostenible. Nos han dejado una deuda que nos condiciona mucho”.

“Hay que hablar seriamente, ver cuáles son las limitaciones que tenemos. El año pasado la economía cayó y este año va a caer también. Y no sé con esta crisis si no puede profundizarse la situación”.

La deuda externa

“El 10 de diciembre cambiamos el modelo económico. La Argentina era un país que se endeudó sistemáticamente (...) Sólo este año tenemos que pagar el equivalente a 48.000 millones de dólares más 14.000 millones de dólares de intereses”.

“Queremos cumplir las obligaciones pero no a costa de los que están (...) De buena fe quiere decir diciendo la verdad. No esperen que sacrifiquemos a los que la están pasando mal para pagar la deuda. Para poder pagar primero tenemos que generar crecimiento y desarrollo”.

El paro del campo

“Ahora hicimos todo lo contrario de la 125. Cumplimos con una ley. Estamos afectando en 3 puntos a los que superan más de mil toneladas de soja. ¿Qué están defendiendo con este paro? A los grandes productores”.

“El campo hace falta para el desarrollo. Confío en que en algún momento los dirigentes se van a dar cuenta de que este no es el camino. Creo que (en la Mesa de Enlace) están presionados por un grupo que se llama autoconvocados que en realidad es un grupo de opositores”.

“Este paro es incomprensible, porque hemos cuidado a más del 70% de los productores. Pero si lo quieren hacer, que lo hagan y que la sociedad juzgue. (...) Yo quisiera que reflexionen (...) Hace meses que no les aumentan los combustibles, ni las tarifas de luz ni de gas… por favor”.

El esfuerzo de los bancos

“Martín Guzmán me contaba que logramos el reperfilamiento de unos títulos que pagaban el 70% con Macri. (La baja de tasas) es un esfuerzo que les exigimos a los bancos. Todos tienen que hacer un esfuerzo, porque hay gente que la está pasando muy mal”.

Rafecas procurador y la Justicia

“Hoy firmé el decreto para proponerlo a Daniel Rafecas como procurador ante la Corte”.

“(Comodoro Py) es un tema serio y hay que tomarlo con seriedad. Que haya jueces dignos, honestos y capacitados para impartir Justicia. Y eso tiene que ver con criterios objetivos y técnicos. Conmigo los jueces pueden sentarse a esperar, no los voy a llamar en mi vida”.

“Cristina ha sido víctima de esa mala Justicia. Y en campaña hasta dí nombres. Conmigo se terminó (lo de los jueces al servicio del poder)”.

El proyecto de ley de aborto

“Promover una ley de interrupción voluntaria del embarazo no es obligar al aborto. Hay otra realidad: que muchas mujeres sufren daños enormes y algunas terminan muriéndose”.

Las diferencias entre su gabinete y el de Cristina

“Son simplificaciones. De Aníbal (Fernández) soy amigo y me parece un político de raza. Ha sido un jefe de Gabinete en situaciones muy complejas y ha sabido llevar las cosas adelante. También los tiempos van cambiando y hay una renovación dirigencial que permiten que lleguen (Santiago) Cafiero, (Gabriel) Katopodis… Es otra dirigencia que viene de reemplazo. Wado (Eduardo de Pedo) es un ministro extraordinario, pero Aníbal también fue un buen ministro del Interior”.

Las diferencias de opinión en el Frente de Todos

“Entiendo que soy parte de un espacio en el que estamos muchos y no necesariamente todos pensamos igual. Pero todos queremos lo mismo”.

Sobre la frase de Cristina en el Congreso

“Llegué al Congreso, en horario, pero no sabía que hay todo un rito antes de pasar a la sala. Es un ritual que ya lo había hecho el 10 de diciembre, que primero uno tiene que visitar la Constitución Nacional, después pasa y firma dos libros, uno de diputados y uno de senadores. Le dije a Cristina ‘yo ya lo hice’, y me dijo ‘cada vez que vengas el primero de marzo’….”

Los medios de comunicación

“Los medios son los medios. Finalmente, son empresas y funcionan teniendo en cuenta sus propios intereses. Si la gente creyera que la Argentina es lo que muchos medios dicen no tendríamos el nivel de adhesión que tenemos. En todo caso lo que tendrían que plantearse los medios es si están haciendo lo correcto”.

¿Hay falta de equilibrio en los medios? “Pasa, pero me parece que hay periodistas que son menos rigurosos que otros”.

Florencia Kirchner

“Es una chica muy jovencita que la pasó muy mal y está tratando de reponerse. Está mejor. Es una chica que no abrazó la política y solamente pagó el costo de ser ‘hija de’. Y encima involucraron a sus padres en cosas que no hicieron. Ella es una víctima. Por eso no puede seguir la Justicia funcionando así”.

La comparación de Macri entre el coronavirus y el populismo

“Es tremenda la distancia con la realidad, es como alguien que no se da cuenta de lo que hizo.Queda muy mal ante la gente”.

El escrache a Macri

“No es un buen método (el escrache) no tiene que ver con la lógica de un país que quiere encontrar la armonía”.

Los cuadros de la Casa Rosada

“Antes había cuadros modernos. Los veo a (Mariano) Moreno, a (Manuel) Belgrano, a (José de) San Martín, a (Martín Miguel de) Güemes y me inspiro. Son los hombres que hicieron a este país”.

Bolsonaro

“(Jair) Bolsonaro es el presidente que eligieron los brasileños y por eso merece mi respeto. Somos muy distintos (...) Gracias a Dios Estanislao tiene la personalidad suficiente para contestar como contestó (...) Lo que me preocupa es cómo encaramos el acuerdo Mercosur-Unión Europea”.

Mujica

“No oculto mi admiración por (el ex presidente de Uruguay José) Mujica. Yo hago de la decencia y la honestidad un culto, como lo hace mujica. Oajalá pudiera ser como él, ojalá me respeten como a él. Como dice el Pepe, todo el mundo tiene derecho a ganar plata, lo que no hay derecho es a ganar plata haciendo política”.

El caso de Fernando Báez Sosa

“El modo en que se ha desarrollado la violencia en sectores de la juventud es terrible. Creo que con eso hay que ser inflexible, no se puede ser contemplativo. Lo que pasó con este chico en Villa Gesell es imperdonable”.

