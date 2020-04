Alberto garantizó a las provincia $ 120.000 millones para enfrentar la pandemia

En una cumbre que mantuvo con gobernadores, el presidente Alberto Fernández anticipó que los cambios en la nueva cuarentena que comenzará después del lunes próximo serán paulatinos, al tiempo que garantizó a las provincias el pago de $ 120.000 millones: $ 60.000 millones en concepto de ATN y el mismo monto en créditos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.

Dos informes que Axel Kicillof leyó en los últimos días lo convencieron de evitar una cuarentena tan "light" como pretendían sectores empresariales post-12 de abril. Uno fue un monitor de opinión pública que calculó que el 60% no cree que pueda llegar a contagiarse. El otro, un resumen del Banco Provincia sobre el caótico viernes con filas eternas de jubilados: sólo el 15% de las operaciones de esa jornada no podían hacerse en forma online. La conclusión en la gobernación es que la sociedad aún no tomó real dimensión de la pandemia.

El bonaerense, que se sentó ayer al lado del presidente Alberto Fernández en la nueva reunión virtual en Olivos, es uno de los gobernadores que encabeza el ala que pide continuar la cuarentena obligatoria con una liberación paulatina.

Con 443, Buenos Aires rankea segundo en cantidad de casos detectados, detrás apenas de la Ciudad (480) de un Horacio Rodríguez Larreta que volvió ayer a la residencia presidencial. El jefe de Gobierno porteño insiste con restringir al máximo las salidas de los grupos de riesgo, con un distrito en el que un 16% tiene más de 65 años.

"Hay que adaptar y ser flexibles a las realidades de cada provincia", pidieron otros gobernadores con menos herramientas que Larreta para aislar a la franja más sensible ante el Covid-19. Pero todos concluyeron que "son personas que necesitan medidas adicionales". El Presidente zanjó el debate: "En el AMBA sigue estando el 70% de la infección, es un escenario distinto al resto del país". En ese sentido, surgió de la charla, podría haber realidades distintas para el día después en provincias con o sin transmisión local.

En cambio, los "tapabocas" caseros comienzan a imponerse a todos. "Tenemos que enseñarle a la gente a usar barbijos caseros porque los barbijos duran 24 horas y es un insumo que por la demanda global escasea", sostuvo Alberto Fernández. Además, insistió la cuestión de fondo del fallido DNU: "La salud pública es una y que nadie se rasgue las vestiduras. No quiere decir expropiar sanatorios, es coordinar la tarea del Estado con los privados", resumió.

En el bando de mayor liberación figura Jorge Capitanich, de un Chaco que aparece en quinto lugar en los periódicos informes del ministerio de Salud, con 123. El lunes le llevó a Fernández su plan de una "salida gradual" del aislamiento".

También Capitanich proponía un piso de coparticipación. Fondos habrá: Alberto les adelantó que hoy anunciará un reparto de $ 120.000 millones: $ 60.000 millones en ATN y una suma idéntica en préstamos a tasa baja del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.