Alberto fue el protagonista central en el histórico reencuentro de la CTA con la CGT

No tanto como los 28 años que separaron a la CTA de la CGT hasta la unidad de ayer, pero hace tiempo que no se escuchaba el cancionero que se repetía en los actos de la Casa Rosada kirchnerista como el "no nos han vencido". Del repertorio sobresalió uno resignificado en la era M: "Unidad, de los trabajadores/ Y al que no le gusta/ se jode /se jode". Este fue el escenario para los principales oradores del Frente de Todos, Máximo Kirchner y el presidenciable Alberto Fernández, alertaran sobre la "pesada herencia" modelo 2019, la que según ellos dejará Mauricio Macri. En especial, las reservas del Banco Central.

Los discursos llegaron después de lo formal, el broche de oro de meses de rosca política subterránea en paralelo a la coyuntura electoral: el Congreso Anual Ordinario de la Central de los Trabajadores Argentinos en Lanús que aprobó "el regreso al seno de la Confederación General del Trabajo (CGT)", ruptura que se originó en 1991. En un documento, rubricado por su titular Hugo Yasky, primero en tomar el micrófono, la CTA respaldó la necesidad de refundar "el pacto social en la Argentina".

El sindicalista destacó el rol primitivo del peronismo de José Luis Gioja en la unidad opositora: "El PJ no era un terreno baldío", negó. Detrás suyo, sentado, lo veía el camionero Hugo Moyano, quien supo renunciar a su cargo partidario acusando al PJ de ser "una cáscara vacía". Todo olvidado en un escenario que reunió a viejos contrincantes.

"Quiero recordar que este plan económico fue el mismo plan que aplicó la dictadura a partir el 24 de marzo de 1976", lanzó, sin anestesia, Máximo Kirchner, después de transmitir saludos de su madre. Y fue al punto: "En cinco meses se fueron de las reservas argentinas u$s 34.000 millones sin que ningún argentino haya visto mejorar una escuela, un hospital, barrio o su poder adquisitivo".

"Este 27 de octubre le toca al pueblo trabajador despedir a un Presidente que lo traicionó, que lo endeudó, y al que no le dio la talla", completó el diputado camporista.

Al cierre, además de comparar el gesto de la CTA con el de CFK de ir de vice, Alberto Fernández retomó el cálculo de Máximo Kirchner para proyectarlo a diciembre: "Las reservas de las que vamos a disponer son muchas menos, nos van a quedar u$s 10.000 u 11.000 millones. Lo mismo que cuando asumimos en 2003". Volvió a lo mismo cuando el ex Jefe de Gabinete afirmó: "La deuda que contrajo Macri es seis veces la que la Argentina adquirió con el Fondo de 1957 a 2005".

"El cambio no son ellos (por Juntos), somos nosotros. El cambio es terminar este presente de oprobio y vergüenza", cerró el presidenciable. ¿Y cómo costeará la salida? "Dejar de pagar la usura de las Leliq", insistió el candidato.