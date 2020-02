Alberto for export 2020: China, Estados Unidos y Rusia en agenda

Alberto Fernández regresó de su gira europea justo a tiempo, antes de que el coronavirus amenazara con convertirse en una pandemia, según alertó la OMS. Con los casos multiplicándose en Italia y apareciendo en España, dos países ya fuera de la agenda 2020 del Presidente.

Pero como viaje pendiente está en carpeta, en la Cancillería de Felipe Solá, precisamente China, epicentro de la enfermedad que mantiene en vilo al mundo. "Veremos cómo evoluciona el virus", admiten en el Palacio San Martín. Con el traje de líder 'moderado' en una región convulsionada, citando la crisis social en Chile o el golpe de Estado en Bolivia, Alberto busca replicar ante otros líderes mundiales el rol que desplegó con la alemana Ángela Merkel o el francés Emmanuel Macron. Y pasado el plazo del 31 de marzo (que podría estirarse a abril), ya sin la sombra de la reestructuración de la deuda, publicitaría el país con instituciones "fuertes", que lograron amalgamar un cambio de modelo sin tensiones el 10 de diciembre, pensando ya en una segunda etapa: la reconstrucción de la economía.

El chino Xi Jinping es clave. Fue hacia allí donde miró, en su momento de tensión con los EE.UU., la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, un Alberto autodefinido como "europeísta", en un mundo post-Brexit, miraría también a otro país en la balanza con Washington: la Rusia de Vladimir Putin, otro pendiente del mandatario. Intentó, sin éxito, cruzarlo en su viaje a Jerusalén, vuelo justamente que abordó a sugerencia de su Vicepresidenta.

A fines de noviembre, cuando era obvio que Solá sería el Canciller, el embajador ruso, Dmitry Feoktistov, cursó la invitación. Semanas antes, Alberto había realizado su primer viaje cuasi oficial a México a visitar a Andrés Manuel López Obrador, que junto a la Argentina comparten el eje como visualiza el albertismo a Latinoamérica. En el tintero quedó, y se mantiene, el desembarco en Chile para hablar con Sebastián Piñera, que logró aplacar en parte las protestas del año pasado y ahora enfrenta una carrera por un referéndum para reformar la Constitución.

¿Y Donald Trump? Está prevista también para este año. Anteayer, el flamante embajador en Washington Jorge Argüello se llevó de su reunión con el secretario de Estado, Mike Pompeo, la posibilidad de que el argentino sea recibido en la Casa Blanca.

Con su propio 1M, Alberto Fernández no irá a la asunción de Luis Alberto Lacalle Pou en Uruguay este domingo. En Cancillería no hay fecha fijada: "Puede cruzar en cualquier momento", prometen. Liberado el estrés con un Brasil que respaldó a la Argentina en el G20, tampoco está agendada la prometida cumbre con Jair Bolsonaro. "Tal vez no vayamos a Brasilia", deslizan fuentes diplomáticas. La alternativa: un cara a cara recién en julio, en la Cumbre del Mercosur que se realizará en Encarnación del Paraguay, la única escala for export confirmada.