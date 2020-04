Alberto en televisión: su salud, los sueldos del Gobierno, la oposición y la polémica con Chile

Las imágenes del presidente Alberto Fernández en visitas a hospitales, en medio de reuniones con sus funcionarios, con empresarios o sindicalistas en forma más o menos constante dispararon comentarios en redes sociales acerca de si el primer mandatario se estaba cuidando lo suficiente de no contraer coronavirus. Y, por primera vez en las entrevistas que ha estado dando, mereció una pregunta específica en la nota que esta noche dio a Telefe. "Sí, se preocupan por mi salud y yo también me cuido", dijo el jefe de Estado, y detalló que "todas las personas que vienen y tienen contacto conmigo, desde mis funcionarios, o los políticos y sindicalistas, son sometidos a un estricto control, como también soy controlado yo".

Fernández explicó que a veces es criticado por sus visitas a lugares como el Malbrán y justificó su decisión de concurrir en que "me pone mal que toda esa gente se esté exponiendo ahí y siento que tengo que estar".

"Yo también tengo cuidado, al control social lo respeto y en una selfie tenemos una distancia considerable entre unos y otros", dijo el Presidente por Telefé,y explicó que "me dicen que no tengo que ir al (Instituto) Malbrán o al hospital de La Matanza, pero me siento muy mal porque esa gente se está exponiendo, sé que se cuidan y me cuidan".

El Presidente advirtió, además, que en este momento "no podemos volver a hacer nuestras vidas" como antes de la pandemia del coronavirus porque "nos exponemos a un dolor infinitamente mayor y todo se desperdiciaría en dos minutos".

"Abrir una fábrica significa que un empleado que se contamine va a contaminar a sus compañeros en un día", dijo.

Sobre la situación social, Fernández afirmó que "los que más necesitan comida van a tener la comida que necesitan y los que necesitan recursos van a tener los recursos que necesitan".

"Las empresas también van a tener la ayuda que necesitan", dijo Fernández por Telefé, y aclaró que se debe "ayudar al Estado a hacer el esfuerzo" que demandan las actuales circunstancias por el coronavirus.

Fernández afirmó que "no se arrepiente" de haberse referido con el término "miserable" a la empresa Techint por haber anunciado el despido de 1450 empleados de la construcción en medio de la pandemia del coronavirus pero aclaró que es un tema "superado".

El mandatario dijo que "no" se arrepiente de haber criticado a Techint con ese término pero dijo que estuvo dialogando con un ejecutivo de ese holding al que le dijo "ya está, está superado", aunque volvió a repudiar la "miserabilidad" de quienes se aprovechan de esta pandemia, aclarando que ello ocurre "en todos" los sectores.

El presidente afirmó que hay sectores que "piden baja de aportes patronales, de impuestos, de Ingresos Brutos, pero el Estado necesita ayuda para pagarle a la gente".

"Buscar una solución no está nada más, estoy esperando conocer ideas", dijo el Presidente por Telefé, quien advirtió además que "me preocupa la cantidad de información falsa que circula para impacientar a la gente, con supuestos decretos e información que ni yo conozco, por lo que sería interesante conocer quienes son los que están detrás de las fake news y de los trolls".

En la entrevista de esta noche, el Presidente también se refirió a la polémica que se suscitó con Chile por las comparaciones que hizo el primer mandatario argentino, entre la situación entre uno y otro país. "Sólo hice las comparativas para mostrar que nuestro plan está funcionando", aclaró.

También se refirió a las iniciativas que surgen para que los funcionarios y el Presidente se bajen los sueldos. “Estamos dedicados a trabajar honestamente. Donar el sueldo es un acto de populismo que no resuelve nada. No le puedo pedir a funcionarios a los que llamo a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche siguen trabajando, que se bajen sueldos que son razonables".

Alberto dijo, en otro tramo, que el pico de contagio de coronavirus podría ser mas lento por efecto de cuarentena. "Si hubiéramos seguido el ritmo de contagio inicial, tendríamos 45 mil casos y tal vez 1000 muertos. Para todos es incordioso quedarse en casa, y algunos lo padecen más. Pero así estamos cuidando la salud".

También tuvo comentarios elogiosos con la oposición. Dijo que "sería un ingrato" si criticara a referentes de la oposición, al destacar a dirigentes que "siempre están al pie del cañón" cuando él requiere su opinión y colaboración.

Entre los ejemplos mencionó al jefe del Interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri.