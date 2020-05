Alberto dijo que el país "está en default desde antes de diciembre"

En su primer viaje desde que instauró el aislamiento social, el presidente Alberto Fernández se refirió en Santiago del Estero al inminente ingreso en cesación de pagos, o default, mientras avanzan las negociaciones con los acreedores privados para establecer un canje de la deuda con una quita importante sobre los u$s 65.000 millones en juego.

En la primera escala de un periplo que continuó por Tucumán, Fernández aseguró desear “que el mundo vea a la Argentina como un país honorable que cumple sus compromisos” pero “sin que eso signifique una nueva postergación de nuestro pueblo”.

Junto al gobernador Gerardo Zamora, el primer mandatario dijo leer en diarios que el país "corre el peligro de caer en default mañana" (por el viernes), a lo que contrapuso: "Estamos en default desde hace meses, desde antes de diciembre que estamos en default, solo que no lo escriben, solo que lo ocultan”.

En un claro mensaje a los tenedores de deuda soberana, Fernández reiteró que el Gobierno nacional “no va a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue lo que todos los argentinos están esperando, que es salir, producir y hacer crecer la Argentina”.

“No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple sus compromisos y por lo tanto no vamos a hacer más que lo que debamos hacer para que los compromisos que asumamos con nuestros acreedores no signifiquen una nueva postergación de nuestro pueblo”, afirmó.

Fernández llegó al NOA a bordo del Tango-11, en su primer viaje oficial, acompañado por los ministros de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

Fernández también dijo este jueves no poner en dudas "las bondades del capitalismo", aunque sopesó que este sistema de producción "prestó más atención a las ganancias financieras que a la producción y todo empezó a desequilibrarse”.

Finalmente, formuló un llamado a construir otro sistema económico. “Una economía más solidaria, que termine con esa lógica de la meritocracia", y añadió: "La meritocracia no existe, porque no todos tenemos las mismas posibilidades, porque el rico más mediocre tiene más posibilidades que el más brillante de los pobres. Entonces no es el mérito, es la oportunidad que tiene cada uno de crecer y desarrollarse”.

“Esa nueva sociedad -comentó-, ese nuevo país lo vamos a empezar a construir ahora, ahora que todo esto está pasando, ahora que quedó al descubierto la insuficiencia argentina, ahora que apareció un virus y nos obligó a producir respiradores automáticos a gran velocidad y nos obligó a construir hospitales a gran velocidad, y nos obligó a construir test para detectar un virus a gran velocidad”.