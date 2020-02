Gesto de Alberto a Kicillof: dijo que la decisión de pagarle a Fidelity fue acordada

Tras reunirse con el mandatario francés Emmanuel Macron, el presidente Alberto Fernández mostró un gesto de apoyo a la decisión de Axel Kicillof de pagar el bono BP21, luego de que el gobernador bonaerense amagara con entrar en default por u$s 277 millones.

“Con Axel coincidimos en que pague, pero no es que podamos pagar. Los acreedores deben saber que la Argentina está impedida de enfrentar esa deuda”, manifestó el jefe de Estado, durante una conferencia en el instituto de estudios políticos de París, Sciences Po. De esta manera Fernández quiere mostrar que hubo cierta coordinación entre Nación y Provincia a la hora de afrontar el vencimiento del BP21. Y también es una situación que compete a la Casa Rosada ya que debe afrontar su propio vencimiento de deudas.

El mandatario dio en Francia un mensaje de que la “deuda es insostenible”. “El que pague no quiere decir que estemos en condiciones de pagar. Quiere decir que no queríamos tomar una decisión unilateral”, completó el jefe de Estado.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, está renegociando la deuda con los acreedores que son bonistas privados como fondos de inversión, el Club de Paris, así como el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Si bien publicó un cronograma con los pasos a dar, todavía no difundió las proyecciones económicas de la gestión. De ahí que el Presidente quiso aclarar que “no es verdad que no tenemos un plan (económico)”. A continuación, agregó que “es verdad que no lo contamos porque sería mostrar las cartas; estamos jugando al poker y no con chicos”.