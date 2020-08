Alberto defendió la cuarentena, prometió un paquete de estímulo económico y habló de los acreedores "tercos"

Alberto Fernández hablo en radio El Destape sobre la cuarentena, el caso Vicentin, la negociación de la deuda y el rol de la oposición. En diálogo radial, el Presidente comenzó hablando sobre la cuarentena. "Nadie conoce el panorama de la pandemia. Vimos escenario en otros países y actuamos. La cuarentena dio buenos resultados porque nos permitió organizar todo. Tener más camas, más respiradores para poder resistir ahora que es el momento más duro. Eso salió bien. Como ejemplo, hoy la Provincia estaría saturada si no hubieras estado preparados", explicó Fernández. "El coronavirus no es una enfermedad que mata de la noche a la mañana, hoy te tiene en terapia intensiva 28 días, en promedio. Tenemos cada 24 días duplicado del numero de muertos, ese dato hay que tenerlo presente", contextualizó Alberto sobre sus medidas.

"Yo entiendo toda la replicación humana y psicológica, consulto y escucho y lo vivo, tengo un hijo de 25 años encerrado que no la pasa bien. Lo que tengo que decir es que es lo que nos ha tocado en suerte y la única forma de evitar los contagios es quedarse en casa, no hay otra forma. Aumenta la circulación y aumentan los contagios y los contagios se dan en parte en las reuniones sociales, hay que evitarlo. Todos tenemos ganas de ver a otros pero eso hay que evitarlo", dijo Fernández. "Si vos ves todos los negocios abiertos en la avenida Santa Fe, eso te relaja. Decís "si está todo abierto está todo ordenado", sostuvo el mandatario en diálogo con Roberto Navarro y aclaró: "Podría decir cualquier lugar: si todo está abierto, la gente se relaja. Y no está ordenado, no está para todo ordenado".

Alberto Fernández también tocó el tema de Vicentin, luego de dar marcha atrás con la intervención de la empresa. "Lo que hice fue una intervención, que la ley me avala, para saber que es lo que pasaba, para ver si se podía declarar de interés publico. Fue lo que hicimos, se puso un interventor, estuvieron una semana. Queríamos estimar cuál era el conflicto económico de Vicentin porque es una empresa cerealera pero también hay un entramado de sociedades y había que ver que vínculos tenían entre sí". A esto, el Presidente agregó que desde el Gobierno "queríamos rescatar a la empresa que consideramos estratégicamente importante para salvaguardar productores, fuentes de trabajo y que el Estado tenga referencia sobre ese mercado [de granos] y para evitar que el mercado de exportación de cereales se concentré aún más". Además, contextualizó que "los 60 días que nos tomamos para ver como encarar lo de Vicentin, se nos fueron y todos los datos que tenemos son que los activos de cubren un tercio de la deuda que tienen". A su vez, criticó que desde la oposición se generó una sensación sobre las medidas que no desde el oficialismo no consideran correcta. "Nos acusaron de querer avanzar sobre la propiedad privada, pero también es propiedad privada el Banco Nación que no puede cobrar, el Banco Ciudad que tampoco cobra, todo eso también es propiedad privada pero por esa no se preocuparon solo hablaron de Vincentin, instalaron la idea de que eramos interventores seriales", explicó Alberto. El presidente Alberto Fernández aseguró que desde el Gobierno "todavía no pudieron saber que pasa con Vicentin", y alertó que los datos de los acreedores "son preocupantes".

Por último, aclaró que el Gobierno va a "estatizar deudas privadas. Rescatar una empresa para que le sirva al Estado argentino sí. Estatizar a las privadas no. Avalar con la presencia del estado un eventual default de una empresa no, salvar accionistas no. La plata del Estado no está para salvar accionistas. Esta para hacer un proyecto".

¿Cuándo llega el paquete de medidas económicas?

Consultado por un eventual paquete de medidas para reactivar la economía, que constaría de más de 60 medidas para todo el país, Fernández dijo "que ya está listo, pero pedí que Kulfas y Guzmán hablen con los gobernadores para que impacte mejor en cada región. Ser mas preciso en las medidas y presentar el plan como una serie de normas generales y luego ir región por región; por eso lo estamos demorando".

En este sentido, aclaró cómo se encuentra el tema deuda. "Hablamos con todos y vamos a seguir trabajando pero hoy tenemos una posición muy dura de algunos fondos, incomprensiblemente duras, ellos ya saben que la nuestra fue la ultima oferta y que no podemos hacer mas esfuerzos y espero que comprendan. No le pedimos que pierda sino que ganen un poco menos y vamos a seguir trabajando en los dias que vienen para lograr el acuerdo. No se cual es el porcentaje de aceptación porque son números muy especulativos", dijo Fernández. "Si el acuerdo supone mas ajuste par los jubilados no lo pienso hacer, si exige que deje de auxiliar a 2 millones de argentinos que tienen IFE yo no lo voy a hacer. El limite es que me exijan lo que suponga mas padecimiento a los que más necesitan, eso no lo voy a hacer", concluyó.