Alberto buscará el respaldo de los gobernadores en la oferta a los bonistas  

Por ser presencial, sin videoconferencia, no todos vendrán. Por ejemplo el cordobés Juan Schiaretti, que ya le avisó al ministro Eduardo "Wado" De Pedro que por ser parte del grupo de riesgo se quedará en su provincia: su delegado en la Quinta de Olivos será su vicegobernador Manuel Calvo. A cambio, Rodolfo Suárez, saldrá por primera vez de Mendoza desde que se declaró la cuarentena, en un avión privado prestado por empresarios, para asistir a la Quinta de Olivos. Alberto Fernández tendrá asistencia casi perfecta para lo que busca: un respaldo político a la oferta del canje de deuda que anunciará este jueves por la tarde el titular de Hacienda, Martín Guzmán.

Con una quita que, trascendió, podría superar el 50%, el Presidente les adelantará a los gobernadores los detalles de la fuerte reestructuración que le presentará a los bonistas extranjeros; un postergado plan que se esperaba, en la Argentina previa a la pandemia del coronavirus, para marzo. La magnitud del anuncio obligó al Gobierno a romper la dinámica virtual para convocarlos en persona, como poco antes de decretar el aislamiento obligatorio.

No sólo es cortesía del mandatario, que busca replicar a nivel doméstico lo que en su gira europea pre-Covid19 ya había cosechado: el respaldo del Papa Francisco, la alemana Angela Merkel, el francés Emmanuel Macron, el italiano Giuseppe Conte y el español Pedro Sánchez. Después llegaría la sintonía con el FMI de Kristalina Georgieva. Apoyos en un mundo sin cuarentena.

Un mandatario está esperando particularmente la oferta albertista para, no esta semana pero en la brevedad, presentar su propia reestructuración. Junto a sus colegas asistirá mañana, cerca de las 17, el bonaerense Axel Kicillof. Y no pasará desapercibido: el miércoles por la tarde, después de compartir un acto de dos horas con el Presidente, sorprendió en la gobernación la noticia de 15 casos detectados de coronavirus en el Hospital Manuel Belgrano de San Martín, que el ex ministro de Economía visitó el viernes. "Ninguno de los contagiados tuvo contacto con el gobernador, pero estamos siguiendo los protocolos que indican los médicos", apuntaron fuentes oficiales. Desde entonces. se le está tomando la fiebre y realizando controles. Por precaución, irá con tapabocas a Olivos.

La deuda elegible bajo legislación extranjera de la provincia que Kicillof pretende renegociar alcanza u$s 7148 millones. "Se está trabajando en coordinación con el gobierno nacional", es lo único que responden del ministerio de Hacienda provincial, que comanda Pablo López, sobre la futura oferta del gobernador.

Más allá de la deuda, por estos días algunos pocos gobernadores están enviando por escrito al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sus planes para flexibilizar actividades. Mientras tanto, así como los intendentes comenzaron a enviar sus preocupaciones pensando en los sueldos de abril, los mandatarios tienen sus propias inquietudes de caja. Alberto Fernández podría adelantarles nuevas medidas, como el pago de parte de salarios privados que ya adelantó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Y falta aún el país después del 26 de abril, cuando vence la prorrogada cuarentena.