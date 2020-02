Alberto asegura que las subas de tarifas y transporte "no están en carpeta"

El presidente, Alberto Fernández, negó que el Gobierno tenga previsto un aumento de las tarifas de servicios públicos después del 30 de junio, fecha en la que vence el plazo de suspensión de incrementos de 180 días que fijó la Ley de Solidaridad social y reactivación productiva.

Las declaraciones van a contramano de los dichos de ayer del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que anticipó que "probablemente" subirían para "quienes puedan soportar" la actualización de los importes.

"La economía argentina sigue siendo precaria, las tarifas son un tema a revisar. Vamos a revisar cómo se hizo y qué vamos a hacer. No sé si en junio vamos a estar en condiciones de aumentar las tarifas. Hoy no tenemos la suba en cartera", afirmó Alberto, en diálogo con AM 750.

Y agregó: "En 2015 el consumo de empresas era bastante más alto que el residencial, porque producen y gastan más. Hoy las empresas gastan muchísimo menos que los residenciales. Ese sistema de tarifas destruyó la industria, paralizó las maquinarias y por eso se consume tan poca energía en la industria y los habitantes residenciales pagaron con creces. Lo que me preocupa es que unos pícaros dejen de ganar en detrimento de la gente."

Además, el jefe de Estado echó por tierra también la posibilidad de un incremento en las tarifas de transporte público, al remarcar que el precio de los combustibles todavía sigue congelado, a pesar de que el ministro de Transporte, Mario Meoni, había hablado ayer de un incremento escalonado a partir de mayo.

"Lo mismo aplica con las tarifas de transporte, ¿por qué van a subir si las naftas y el gasoil están congelados? Voy a cuidar el bolsillo de los argentinos hasta el último minuto", señaló Fernández.

Ayer, Meoni había anticipado que en mayo comenzaría una serie de subas escalonadas en los pasajes de medios de transporte públicos. "Será un aumento muy razonable, ni siquiera planteamos un escenario que signifique la inflación de todo ese período, será en función del aumento que la gente habrá tenido por las paritarias hasta ese momento. El esquema escalonado en mayo no debería superar el 10%", comentó, además de asegurar que buscarán nominalizar las tarjetas SUBE para direccionar los subsidios.