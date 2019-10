Alberto: "Tenemos que empezar a dar vuelta una página oprobiosa"

En la mitología K el 27 de octubre no es un día más: al fallecimiento de Néstor Kirchner en 2010, este domingo podría sumársele una nueva acepción a la fecha. Por eso, en el cierre nacional del Frente de Todos en Mar del Plata, el ex Presidente sobrevoló todos los discursos. De un Alberto Fernández que se reivindicó como pionero del Grupo Calafate que llevó al poder al patagónico hasta Cristina Fernández de Kirchner que recordó su pasado como Jefe de Gabinete K en la reestructuración "con quita" de la deuda externa en 2005 como si fuera más bien un mensaje para el 28O.

La candidata local Fernanda Raverta, con un respaldo de la ex Presidenta en la pulseada doméstica con Juntos por el Cambio motivó la elección de la rambla de la ciudad balnearia como epicentro del final de campaña, fue la oradora que abrió el acto, llamando a hacer "un homenaje a Néstor" el domingo. Después tomó el micrófono Axel Kicillof, aspirante a gobernador, que habló en sintonía con el presidenciable, quien llamó a votar "boleta completa", para criticar a los intendentes cambiemitas que propician el corte. En Todos confían en conseguir más distritos bonaerenses que los que quedaron virtualmente ganados en las PASO.

No fue la única coincidencia. "Hoy podemos decir que fracasó el neoliberalismo en la Argentina", sentenció el ex ministro de Economía. El concepto lo retomó luego Cristina Kirchner: "No estamos cerrando una campaña electoral, estamos cerrando un ciclo histórico, nunca más que la patria caiga de nuevo en el neoliberalismo, nunca más estas políticas", aseguró la senadora.

"No hay que silbar ni insultar, hay que votar", silenció los chiflidos de la militancia tras mencionar al presidente (sin nombrarlo) Mauricio Macri.

Después de destacar a Kicillof y Raverta como diputados que no votaron leyes M ("no sucumbieron al canto de las sirenas" contrapuso frente a dirigentes que también están hoy en Todos), destacó al presidenciable: "Él fue el jefe de Gabinete del proyecto político que en 2003 le devolvió la dignidad a los argentinos".

Hoy en Mar del Plata no estamos cerrando una campaña electoral. Estamos cerrando un ciclo histórico: nunca más la Patria debe volver a caer en las manos del neoliberalismo. Nunca más estas políticas. pic.twitter.com/KAwAwoOzkf — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 24, 2019

"Hemos pasado 4 años de sinsabores", arrancó, a su turno Alberto Fernández, antes de reiterar datos como el cierre de "43 pymes por día" o la caída del salario real. ""Todo eso pasó con un Gobierno que no tuvo empacho en dejar que los bancos se enriquezcan", reprochó.

"El domingo tenemos que empezar a dar vuelta una pagina oprobiosa que empezó en diciembre 2015", afirmó el candidato. Y prometió: "Desde el primer día vamos a ocuparnos de los 5 millones de pobres que Macri ha dejado". Cerca del final se comprometió a sumar después del 28: "A los que no creyeron en nosotros, vamos a pedirles que nos acompañen".