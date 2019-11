Alberto: "Sería un honor recibir a Evo en la Argentina"

El presidente electo Alberto Fernández reveló hoy que Evo Morales, el ex mandatario de Bolivia, podrá asilarse en la Argentina luego de que inicie su mandato, el 10 de diciembre.

"La Argentina es casa de todos los bolivianos y para mí el día que llegue a la Presidencia va a ser un honor recibir a Evo Morales y a (el exvicepresidente boliviano) Álvaro García Linera en el país", dijo Fernández en una conferencia de prensa en la capital uruguaya de Montevideo.

"Si yo hubiera sido presidente en este momento les hubiera ofrecido asilo desde el primer día. Argentina es su casa así que encantado los recibiré", agregó el presidente electo. Esta mañana, el referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, había adelantado que Fernández estaba en tratativas para darle asilo a Morales una vez que asuma el poder el 10 de diciembre.

El Gobierno de Mauricio Macri no se expidió aún sobre la legitimidad de las nuevas autoridades bolivianas.

Morales actualmente se encuentra en México, donde el Gobierno le ofreció asilo político. El líder indígena renunció el domingo bajo presión a su cargo, en medio de enfrentamientos entre simpatizantes y opositores tras la publicación de un informe que denunciaba fraude en las elecciones presidenciales. En los cuestionados comicios de fines de octubre, el expresidente había derrotado al opositor Carlos Mesa.

Fernández se refirió al tema durante una visita relámpago que realizó a Uruguay para reunirse con su presidente Tabaré Vázquez y respaldar al candidato del Frente Amplio Daniel Martínez, quien el próximo 24 de este mes disputará el ballottage contra el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, favorito en las encuestas.

Tras reunirse con Tabaré y antes de almorzar con Martínez, Fernández ofreció una conferencia de prensa donde hizo referencia a la convulsionada situación política en la región.

“Hay una crisis institucional muy seria en Bolivia por unas elecciones que se frustraron llamadas por Evo (Morales); hay un Chile revolucionado que demanda más igualdad social, hay un Ecuador demandando más igualdad social, pueden ser demandas progresistas. Estamos en un continente que está revisando este tiempo, hay que estar atentos", afirmó.

"Tenemos que preservar la institucionalidad; cuando la democracia está en crisis se resuelve con más democracias, no con menos. Lo único que queremos es que cada pueblo resuelva su destino con el voto y sin presiones”.

Sobre el encuentro con Tabaré Vázquez, Fernández dijo que ambos tienen “muchas cosas en común, como la mirada sobre la política”. “Me dio la alegría de confirmarme que me va a acompañar el 10 de diciembre y vamos a trabajar todos juntos durante el tiempo que nos queda”, contó.

Consultado por los comicios en Uruguay, Alberto Fernández expresó: “Trato de ser cuidadoso, no quiero que sientan los uruguayos que me meto en su decisión. Solo digo el respeto que me despiertan estos dirigentes”.

En rigor, el viaje de Alberto a Montevideo es interpretado como una señal de respaldo al candidato del Frente Amplio quien, sin embargo, la tiene difícil para la segunda vuelta, donde según los sondeos, Lacalle Pou aparece como favorito.

“No hay ninguna posibilidad de tener un mal vínculo entre la Argentina y Uruguay; estamos obligados a tener el mejor vinculo, en cualquier hipótesis (de gane quien gane) que sea la decisión del pueblo uruguayo. Estoy obligado a llevarme bien con quien sea el presidente electo”, dijo.

Por último, reiteró que recibió una invitación de Emmanuel Macron para visitar Francia y también del primer ministro de Italia, Giuseppe Conte. "Son vínculos que hay que mantener y profundizar. Francia es uno de los principales inversores de Argentina", concluyó.