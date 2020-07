Alberto: “Que no dude ningún acreedor, no vamos a postergar a ningún argentino para pagar la deuda”

Este mediodía, Alberto Fernández inauguró por videoconferencia desde la Quinta de Olivos al hospital René Favaloro, ubicado en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, partido de La Matanza. Allí volvió a remarcar la necesidad no salir de los hogares y les envió un mensaje a los acreedores por la negociación de la deuda.

“Mientras esta pandemia exista, el gobierno nacional estará al lado de los que más lo necesiten. No tiene que dudar ningún acreedor. No vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar”, fueron las palabras del jefe de Estado. Fue su única mención al tema, en medio de las idas y vueltas de Martín Guzmán con los bonistas. “Nuestro interés primero es cuidar la salud de los argentinos, nadie nos va a doblegar en eso”, agregó.

Por otro lado, Fernández habló de cara a sus opositores, quienes levantan la bandera de la libertad para atacar las decisiones del gobierno. “Para ser libres hay que vivir, y los muertos no tienen libertad. Cuando les pido que cuiden la vida se los pido para que sean libres, no para otra cosa”, consideró.

El acto incluyó también la inauguración de cuatro nuevos hospitales modulares en Mar del Plata, Chaco, Córdoba y Santa Fe. Por eso es que en la videoconferencia participaron autoridades de todos los distritos. En Olivos estuvieron Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, y Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, junto al presidente.

Del otro lado de la pantalla estaban Axel Kicillof, Verónica Magario, Sergio Massa, Santiago Cafiero, Vilma Ibarra, Daniel Gollan, Fernando Espinoza y Guillermo Montenegro. Desde el interior también estaban los gobernadores Juan Schiaretti, Omar Perotti y Jorge Capitanich. Y en Catamarca estaba el gobernador Raúl Jalil acompañado por Ginés González García.

El presidente aprovechó para referirse a Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón y único representante de Juntos por el Cambio. En primer lugar, recordó que lo tuvo como alumno en la UBA, y lo calificó como “un buen alumno. Pero además muy persistente”, en relación a los reclamos que hace el jefe comunal para realizar mayores aperturas.

Hasta el momento, Mar del Plata ha tenido una situación controlada en cuanto a la circulación del virus. “Les pido a los marplatenses que no se enojen con Guillermo. Hay unos cuantos en el gobierno nacional que miramos toda la película”, explicó. Sobre esta cuestión, volvió a remarcar que “la lucha es larga y persistente. Lo único que nos cuida es quedarnos en casa”.

En cuanto a la inauguración, tanto Fernández como la mayoría de los dirigentes que tomaron la palabra aseguraron que el hospital estaba prácticamente terminado en 2015, cuando terminó la presidencia de Cristina Kirchner. Pero que el gobierno de Cambiemos lo dejó abandonado durante cuatro años. “Ahora gracias a Dios estamos haciendo lo que corresponde”, sostuvo Fernández.

En esa línea se había expresado Axel Kicillof, quien consideró que “durante cuatro años fue un monumento a la desidia, es imperdonable. Hoy estamos inaugurando un megahospital, es extraordinario lo que se ha hecho”. En total, el hospital cuenta con 144 camas de internación general y 14 de terapia intensiva.