Alberto: “Mi deber es terminar con la tarea que inició Néstor y continuó Cristina”

El presidente Alberto Fernández afirmó este martes que intenta ser el "mejor alumno" de Néstor Kirchner, al cumplirse diez años de su fallecimiento, y expresó su deseo de que espiritualmente "siga caminando" a su lado.

El mandatario habló temprano en diversas entrevistas radiales. Y al mediodía encabezó un acto en recuerdo del expresidente, del que este martes se cumplen 10 años de su fallecimiento, en el que además se desveló la estatua de Kirchner que antes estuvo en la sede de la Unasur en Ecuador y que ahora está en el CCK.

"Hoy es un día de mezclas de tristezas y alegrías", dijo el Presidente entrevistado por radio Metro, al referirse a la doble conmemoración de los 10 años de la muerte del exmandatario Néstor Kirchner y un año del triunfo electoral del Frente de Todos.

Al mediodía, en el acto en el Centro Cultural Kirchner, resumió: “Mi deber es terminar con lo que inició Néstor y continuó Cristina”. "Cada una de las promesas que hicimos en campaña las voy a cumplir, y vamos a poner de pie el país, como Néstor me enseñó en 2003", agregó.

En declaraciones a Radio 10, añadió: "Siempre me pregunto qué diría él, y, cuando tengo que tomar una decisión, me pregunto qué haría Néstor, porque yo a su lado aprendí a actuar".

"Traté de aprender de él; por eso esa lógica del diálogo, de contener, de ampliar; todo eso lo aprendí de él, y trato de ser en eso su mejor alumno", aseguró el jefe de Estado. "Néstor ha sido para mí un gran amigo, un personaje central en mi vida, y, por eso, hay un antes y un después de él. Su ausencia me trae tristeza pero a la vez me alegra ver cómo se lo recuerda, y todo lo que sembró. Eso me pone muy contento porque se lo merece", valoró.

A través de Twitter, el Presidente publicó: "Néstor, en la historia y en mi corazón #Néstor10Años #NéstorVive", junto a un video con imágenes de ambos y la canción 'Yo no permito'", entonada por Litto Nebbia.

En el video, se escucha la voz en off de Fernández: "Tuve el singular privilegio de haber estado a su lado cada día de su Gobierno. Yo sé que Néstor en algún lado está, y, donde esté, lo único que le pido, es que siga caminando al lado mío".