Alberto: "Me avergüenza el Estado que le da vía libre a los pícaros para especular"

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que no lo "avergüenza que el Estado vaya en auxilio de los que más lo necesitan" sino que el Estado "le dé vía libre a los pícaros para especular y ganar ellos solos".



"A mi no me avergüenza que el Estado vaya en auxilio de los que más lo necesitan; me avergüenza que el Estado le dé vía libre a los pícaros para romper el empleo, destruir el crecimiento, especular y ganar ellos solos", dijo el mandatario al encabezar un acto de entrega de viviendas del programa Procrear en San Antonio de Areco.

Al renovar sus criticas a la gestión de Mauricio Macri, reforzó la cantidad inumerable de obras, públicas y de programas de viviendas, paralizadas durante los últimos cuatro años y apuntó que no entiende si fue "no se si por razones políticas, ideológicas, de inoperacia o maldad" que no se completaron durante ese período.

Insistió en ese contexto que su gobierno "viene a poner a la Argentina de pie" y se mostró contento por poder entregar viviendas dignas de las 11.000 que hay para terminar y entregar.

"Veo que dicen 'el jefe de Gabinete dijo 12 veces la palabra macrista' y la verdad a mí no me ofende que me llamen peronista porque lo soy y para mi es un orgullo", lanzó.

Tras remarcar que la pandemia requiere de unirse y "expermientear sobre la marcha ver cómo crecer, cómo avanzar", Fernández enfatizó que "nada ni nadie nos ha detenido, y nadie nos hará cambiar de opinion que primero tenemos que cuidar la salud de los argentinos".

Fernández hizo estas declaraciones durante el acto de entrega de viviendas para adjudicatarios de las provincias de Misiones, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero y Buenos Aires.

“Nuestra victoria será poner de pie a la Argentina con más producción y más trabajo”, aseguró el mandatario y subrayó: "Tener un techo hoy en día es parte de la condición humana, es un derecho que hace en esencia a la condición humana”.

El Presidente estuvo acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; Interior, Eduardo de Pedro; Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta; y el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto.

“Llegamos al Gobierno para hacer feliz a la gente y creemos que éste es un país sin un país central y periferias, y que todos los argentinos tienen el mismo derecho”, aseguró el jefe de Estado, y afirmó: “Hacemos políticas para abrazar y amparar a todos”.

Respecto de la entrega de viviendas, el Presidente informó: “Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con 11.000 viviendas virtualmente terminadas que dejaron de ser construidas en 2015, que los argentinos están esperando que sean terminadas”.

Y añadió: “El Estado supo estar allí donde los argentinos no pueden llegar porque no pueden acceder a pagar un crédito. Esto es lo que debemos hacer, porque hay millones de argentinos que aún esperan un auxilio del Estado para acceder a la casa propia”.

Durante el acto, el jefe de Estado se comunicó mediante videoconferencia con los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y Misiones, Oscar Herrera Ahuad.

Al exponer, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat recordó que “estas obras se empezaron en 2014”, y señaló: “Las hicimos aun en la dificultad que nos impone la pandemia, pero tuvimos desde el primer momento de la gestión” la premisa de “no discontinuarlas para que ninguna familia quedara expectante de su vivienda”.

De esta forma, mediante el plan Procrear se entregaron 380 unidades habitacionales, y se prevé la adjudicación en los próximos meses de más de 1500 viviendas de las 11.000 planificadas para las provincias de Salta, Santiago del Estero, Misiones, Córdoba, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En esta etapa, el Procrear funciona bajo una nueva modalidad de créditos basada en la fórmula HogAr, que se rige por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y garantiza mayor previsibilidad en la actualización de las cuotas y en la protección de los ingresos de las familias adjudicatarias. En ese sentido, el 98% de quienes tenían un crédito Procrear en UVAs cambió a la modalidad ofrecida por el HogAr.