Alberto: "Los bienes personales lo tienen que pagar las fortunas mayores de la Argentina, y no lo pagan"

"En Argentina, deberíamos gravar los bienes personales". Alberto Fernández volvió esta mañana sobre el tema. En diálogo con María O'Donell, para el programa De Acá en Más que conduce por radio Metro, el candidato a presidente de Frente de Todos insistió con el plan uruguayo. "Uruguay logró lo que logró por gravar los bienes personales", dijo.

Ayer, Fernández dijo que una posible medida que tomaría en su gobierno, si gana las elecciones del 27 de octubre, sería subir la alícuota de Bienes Personales, para recaudar con una mayor presión impositiva sobre las personas físicas.

"Los bienes personales lo tienen que pagar las fortunas mayores de la Argentina, y no lo pagan", aseveró esta mañana.

Los siete ejes clave de Alberto Fernández para combatir el hambre Esta mañana, Alberto Fernández presentó su plan "Argentina sin hambre", en el que sostiene que "comer es un derecho y no un privilegio". En esa línea, explica cuáles serían las prioridades y en qué dirección iría su eventual gobierno.

Fernández aseguró que el presidente Mauricio Macri buscó eliminar este tributo y él considera que debe ser utilizado para gravar las grandes fortunas. “No lo debe pagar el ciudadano de clase media que tiene un auto y una casa”, analizó.

Mirá también Bienes Personales: las escalas actuales y lo que representa en la recaudación La intención de subir impuestos por parte de Alberto Fernández, si llega al Gobierno, y el foco en el gravamen a la riqueza abrió el debate sobre en quiénes lo pagan y su incidencia en la recaudación fiscal.

En Uruguay, el modelo que seduce a Alberto, el piso a partir del cual se empieza a tributar está en los u$s100 mil.

No obstante, Fernández aseguró hoy que “todo esto fue dicho en el contexto de lo que hizo Uruguay y exige un estudio mayor”.

El candidato por el Frente de Todos planteó además que todavía no hay certezas sobre el futuro de la Agencia Federal de Inteligencia, luego de las versiones que circularon sobre sus intenciones de desmantelarla. “No son cosas simples de resolver, hay un sistema funcionando y me preocupan algunas cosas absurdas que se dicen”, indicó.