Alberto Fernández sobre el narcotráfico: “No hay que perseguir a los fumadores de porro"

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernandez , consideró que hay que "revisar" las prohibiciones contra el consumo de marihuana y consideró "un fracaso" la "guerra contra la droga".

"Hemos intentado con la guerra contra el narcotráfico, pero no hemos resuelto las adicciones, que tienen distintos niveles. Algunas son más dañinas para la salud humana, pero otras son menos nocivas que el tabaco y circulan entre nosotros. Ahí tenemos que dar una respuesta sensata", consideró el dirigente peronista.

"No tenemos que perseguir a los fumadores de porro", subrayó el postulante opositor, quien evaluó que "la solución es actuar con sensatez".

En diálogo con Radio Con Vos, Fernández añadió: "Percibiendo el tema así, creamos un mercado negro perfecto para los narcotraficantes, que arruina la vida al pequeño consumidor".

"Esto hay que revisarlo; y no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas. No hablo así de drogas duras o artificiales. Hablo puntualmente de la marihuana. Cuando uno revisa, lo único que hay que corroborar es el fracaso de la guerra contra la droga", enfatizó.

Al ser consultado sobre si consideraba una buena alternativa la política de regulación del cannabis que desde 2015 implementó Uruguay a partir de la iniciativa del ex presidente de ese país José "Pepe" Mujica, Fernández fue cauteloso, pero dejó el debate abierto. "Debemos discutir el programa uruguayo. (La cuestión de la marihuana) Está instalado en la sociedad y hay que discutirlo. Por el mismo motivo que hay que discutir el aborto. No se resuelve negándolo. Se resuelve hablando del problema. Debemos buscar una solución. Está claro que la solución que tenemos hoy no hay resuelto nada".