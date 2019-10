Alberto Fernández, sobre Macri: "Espero que el lunes no se vuelva a enojar y haga liberar al dólar"

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández aseguró hoy que "la Argentina tiene que mirar hacia adelante, Macri ya es parte de la historia", al dar por descontado su eventual triunfo en primera vuelta en las elecciones del domingo próximo.

"En Argentina hay que seguir avanzando, Mauricio Macri ya es parte de la historia. Espero que no se vuelva a enojar y no llame al Banco Central para que liberen el dólar, como hizo la vez pasada. Que no haga un disparate", sostuvo Fernández, en un intercambio con la prensa al salir esta mañana de su departamento en Puerto Madero.

Asimismo, el candidato más votado en las elecciones PASO señaló que el Presidente "no está en condiciones" de llamarlo "inmoral" y que el cruce que tuvieran en los intervalos del debate "no fue nada importante".

"(Macri) no está en condiciones de llamarme inmoral. No fue nada importante, dejen de embromar con eso, no paso nada", manifestó Fernández. El candidato peronista había mencionado al fallecido padre del Presidente, el empresario Franco Macri, en uno de los cruces que ambos mantuvieron por el tema de la corrupción.

Según trascendió, en un un intervalo del debate y fuera de cámara, Macri le recriminó a Fernández haber nombrado a su padre y lo llamó "inmoral".

"Tengo que darle una noticia a (Mauricio) Macri, hace cuatro años que es presidente y parece que todavía no se enteró", chicaneó Fernández.

Al ser consultado sobre la situación política y social de Chile el candidato presidencial del Frente de Todos indicó que "en algún momento la gente se siente mal porque el ajuste lo pagan siempre los mismos".

"Lo que pasa en Ecuador, en Chile y en Argentina es lo mismo. Son políticas diseñadas con la mismo criterio y la misma lógica. En algún momento la gente se siente mal, porque el ajuste siempre lo hacen los mismos. Y eso tiene que terminar de una vez por todas".

El candidato también minimizó la "marcha del millón" que encabezó el macrismo el sábado pasado en el Obelisco. "No cambia nada. Es como las nuestras. Hay gente que nos sigue, hemos hecho marchas de 50.000 ó 60.000 personas en las provincias".